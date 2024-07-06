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صحة

السمنة تسجّل أرقامًا قياسية في الصين.. والدولة تتحرك

Lebanon 24
06-07-2024 | 08:15
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لأجل مكافحة السمنة، أطلقت لجنة الصحة الحكومية الصينية حملة تنويرية وإعلامية جديدة بعد أن أشارت الأرقام إلى أن نصف السكان البالغين في الصين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

وأشارت وكالة "شينخوا" الصينية إلى أن الحملة تهدف إلى مراقبة الوزن في شعارات تركز على الترويج لفكرة ضبط الطعام والتغذية المتوازنة والنشاط البدني والنوم الصحي وغيرها من الإجراءات. 
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ونقلت الوكالة عن قوه يان هونغ المتحدث باسمها قوله:" السمنة وزيادة الوزن مشكلة خطيرة للصحة العامة، لذلك على السلطات التدخل وتحسين الوضع".

ووفقا للبيانات التي استشهدت بها الوكالة، فإن نصف السكان البالغين في البلاد يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. ومع ذلك، فإن 19% من القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاما و10% من الأطفال دون سن 6 سنوات في الصين يعانون من الوزن الزائد أو السمنة. ويعزو علماء الأوبئة هذه المشكلة إلى التغيرات الكبيرة التي طرأت على النظام الغذائي الصيني، وبينها زيادة استهلاك المنتجات الحيوانية والأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون، وانخفاض مستويات النشاط البدني. (روسيا اليوم)
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