Advertisement

صحة

للأشخاص الذين ينامون تحت المكيف.. أنتم تخاطرون بصحتكم!

Lebanon 24
06-07-2024 | 08:29
A-
A+
Doc-P-1219857-638558774254113055.png
Doc-P-1219857-638558774254113055.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن طبيب روسي أن الأشخاص الذين ينامون تحت مكيف الهواء أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، مشيرًا إلى أن "الأشخاص الذين ينامون تحت مكيفات الهواء يخاطرون بصحتهم لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض لأن تنظيم درجة حرارة جسم الإنسان خلال اليوم تجري من خلال إيقاعات الساعة البيولوجية ليلا ونهارا. وهذه الإيقاعات أعلى خلال النهار بسبب الإجهاد العضلي والفكري. أما أثناء النوم تنخفض درجة حرارة الجسم بنحو درجة واحدة، فعند ضبط درجة حرارة تبريد الهواء في الغرفة على +15، +17، وحتى +19 درجة، تزداد عملية النقل الحراري، ما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم أكثر. ولهذا الانخفاض عواقب مزعجة، حيث يستيقظ الشخص في الصباح وهو يعاني من السعال وسيلان الأنف".
Advertisement

ويضيف: "درجة الحرارة المثالية للغرفة هي 20-22 درجة، ومن الضروري ضبط مكيفات الهواء عليها. وبالمناسبة تعتبر المروحة من هذه الناحية أكثر أمانا لأنها لا تخفض درجة حرارة الهواء، ولكنها تبرد الجسم عن طريق توليد تيارات هوائية".

ويشير البروفيسور، إلى أن الخطأ الشائع الآخر المسبب لأمراض البرد، هو تركيب مكيف الهواء فوق أو مقابل السرير.

وينصح بعدم ارتكاب مثل هذا الخطأ لأن تيار الهواء المباشر، حتى ولو كان خفيفا، يزيد أيضا من انتقال الحرارة ويمكن أن يسبب انخفاض درجة حرارة الجسم، وبالتالي الإصابة بنزلات البرد، لذلك من الأفضل تركيب مكيف الهواء في غرفة النوم بعيدا عن السرير، حتى لا يكون الشخص في منطقة تيار الهواء المباشر. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
10:30 | 2024-07-06
10:00 | 2024-07-06
08:15 | 2024-07-06
03:19 | 2024-07-06
01:03 | 2024-07-06
23:00 | 2024-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24