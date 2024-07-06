حجار زار المركز الوطني للعيون في صيدا واعداً بتطويره

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من جهته، شكر حجار دعوته لزيارة المركز، مبدياً إعجابه بالخدمات التي يقدمها، واعداً بتقديم الدعم وتطويره لما فيه خدمة للمواطنين.كذلك، جال حجار برفقة الفاعليات في المركز، وتعرف على أقسامه.