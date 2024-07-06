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صحة

حجار زار المركز الوطني للعيون في صيدا واعداً بتطويره

Lebanon 24
06-07-2024 | 16:43
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زار وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، المركز الوطني للعيون في صيدا - عبرا، وكان في استقباله النائبان أسامة سعد وشربل مسعد.

من جهته، شكر حجار دعوته لزيارة المركز، مبدياً إعجابه بالخدمات التي يقدمها، واعداً بتقديم الدعم وتطويره لما فيه خدمة للمواطنين.
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كذلك، جال حجار برفقة الفاعليات في المركز، وتعرف على أقسامه.
 
 
 
 
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