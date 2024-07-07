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صحة

معادن سامة في السدادات القطنية قد تعرض النساء للعقم والسرطان

Lebanon 24
07-07-2024 | 08:00
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كتشف باحثون من كلية الصحة العامة في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، معادن سامة مثل الرصاص والزرنيخ والكادميوم في السدادات القطنية العضوية وغير العضوية، المخصصة للنساء.

وتُفيد تقارير الصحة العامة في بيركلي أن باحثين جامعيين درسوا 30 سدادة قطنية من 14 علامة تجارية ووجدوا 16 معدنًا يمكن أن يعرض النساء لخطر أعلى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والعقم وحتى الخرف، وفق "إنترستينغ إنجينيرينغ".
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وعلى الرغم من أن الباحثة المشاركة كاثرين شيلينغ تقول إن المعادن السامة موجودة في كل مكان ونحن معرضون لمستويات منخفضة منها في أي وقت، إلا أن أمراً كهذا يعد وضعاً لديه إمكانية كبيرة، لإثارة قلق حقيقي على الصحة العامة.

وتضيف: "لقد اكتشفنا جميع المعادن الستة عشر في عينة واحدة على الأقل من السدادة القطنية، بما في ذلك بعض المعادن السامة مثل الرصاص الذي لا يوجد له مستوى تعرض آمن".
وأشار البحث الأخير، إلى أن التركيزات تختلف حسب البلد، وعلى الرغم من أنهم درسوا فقط السدادات القطنية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة جنبًا إلى جنب مع المتاجر مقابل العلامات التجارية والخيارات العضوية وغير العضوية، غير أن النتائج وجدت أن الرصاص كان أكثر وجودًا في السدادات القطنية غير العضوية بينما جاءت السدادات القطنية العضوية مع الزرنيخ.

وقد ثبت أن هذه المعادن قد تلحق الضرر بالأعضاء الداخلية، وحتى الدماغ وكذلك الجهازين العصبي والغدد الصماء. ويمكن أن تؤثر أيضًا على صحة الأم ونمو الجنين.
وفقًا لجامعة كاليفورنيا، يمكن للسدادات القطنية امتصاص المعادن أثناء عملية التصنيع، أو قد تكون موجودة بسبب إضافات مثل المبيضات والعوامل المضادة للبكتيريا، وفقًا لبيان الباحثين، فهم لا يعرفون حتى ما إذا كانت العلامات التجارية ملزمة بتقييم مستوى سمية السدادة القطنية، لكنهم يؤكدون أن
المهبل لديه إمكانية أعلى لامتصاص المواد الكيميائية من الجلد على أجسام النساء.
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