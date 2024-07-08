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صحة

نصائح مفيدة للحفاظ على صحة القلب

Lebanon 24
08-07-2024 | 03:33
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ذكر الطبيب الروسي سيرغي أغابكين أن موزانة كميات الأحماض الدهنية التي نحصل عليها من الطعام تساعد في إطالة العمر وتعزز عمل القلب.


وخلال برنامج على قناة "روسيا" التلفزيونية قال الطبيب:"تناول بعض أنواع الزيوت النباتية بكثرة يمكن أن يؤثر سلبا على صحة القلب، لذا يجب علينا اختيار الزيوت الغنية بالمواد المفيدة والتي تحوي على نسب أقل من الأحماض الدهنية المشبعة التي قد تتسبب بتصلب الشرايين".
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وأضاف:"تناول زيت عباد الشمس بكميات كبيرة مع الطعام قد يؤدي إلى ازدياد تراكيز أحماض أوميغا 6 في الجسم، وهذا الأمر قد يخل بتراكيز أحماض أوميغا 3 المفيدة، لذا أنصح بأن يتم مزج مقدار من زيت عباد الشمس مع مقدارين من زيت بذور الكتان وإضافة المزيج إلى الطعام، فزيت بذور الكتان غني بأحماض أوميغا 3".


وأشار الطبيب إلى أن أحماض أوميغا 3 الموجودة في بذور الكتان تساعد في محاربة الالتهابات في الجسم، على عكس أحماض أوميغا 6 التي تتسبب كثرتها بتعزيز العمليات الالتهابية التي تسبب الشيخوخة وأمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية، ولهذا فإن توزان الأحماض الدهنية يعتبر أمرا مهما للحفاظ على الصحة بشكل عام.

وكان الطبيب الروسي والأخصائي في علوم المناعة، أندريه بروديوس قد أشار في وقت سابق إلى أن تناول بذور عباد الشمس بكميات معتدلة مفيد للصحة كونها تحوي على فيتامين B1 الضروري لصحة الأعصاب، كما أنها تعتبر مصدرا مهما لفيتامين E الضروري لصحة العينين. (روسيا اليوم)
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