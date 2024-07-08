أسباب الدوخة متعددة.. هل من حالات خطيرة؟

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الدوخة أو الدوار التي تصيب الطفل الصغير عرض يؤثر على كل علامات الطفل الحيوية مهما كان عمره، من الطفولة حتى المراهقة، يمكن أن يكون الدوار عبارة عن دوخة أثناء اللعب، أو شعور بالدوار وأن العالم حوله يلتف، ووفقًا لتقرير نشر في موقع chop فقد يعانى الطفل من هذه المشكلة كعرض لمشكلة يعانيها بالفعل والتي يحتمل أن تكون:مشكلات تصيب الأذن الداخليةمشكلات الاحتقان التي تصيب الأنف والجيوب الأنفيةعدوى تصيب الأذن لدى بعض الأطفالالإصابة بالصداع وألم الرأس النصف لدي الكثير من الأطفالقد يكون ناتجا عن صدمات الرأس المختلفة الشدةبعض الأسباب قد تتعلق ببعض الأدوية التي يتناولها الطفل لأي سبب مرضى وتكون عبارة عن مضادات التهابيهبعض أورام المخ وسرطاناتهاضطرابات الرؤية المختلفة قد تسبب هذا الدوارالإصابة بمرض السكر من النوع الأول لدى بعض الأطفال قد يكون سبباضطرابات ضغط الدم وانخفاضه لدى بعض الأطفالالنوبات التي تصيب البعضالإصابة بالتصلب المتعددالتهابات المفاصل لدى الأطفالكلها أسباب يجب علاجها والمتابعة لدى المختص، لعلاج المسبب ليختفى الشعور بالدوار والدوخة خاصة إذا كانت متكررة.ومن بين الأعراض الظاهرة على الطفل، فقدان السمع، ضعف التوازن، صداع، ارتباك شديد، قئ ورعشة بالعين، مع شحوب البشرة الواضح. (اليوم السابع)