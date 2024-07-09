علامات تشير إلى أنك تتناول السكر أكثر مما ينبغي

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هل أنت ممن لا يستطيعون تفويت يوم دون تناول قطعة حلوى، على الرغم من عدم وجود أي ضرر في الاستمتاع بهذه الأطعمة، إلا أن الإفراط في تناولها يمكن أن يشكل خطرًا على صحتك، بصرف النظر عن زيادة الوزن، فإن الاستهلاك المفرط للسكر يمكن أن يسبب أمراضًا، اقرأ السطور التالية لتعرف العلامات التي تشير إلى أنك تتناول السكر بشكل مفرط، بحسب موقع تايمز ناو.السكر هو مصدر حيوي للطاقة ومهم للبقاء على قيد الحياة. وفقًا للخبراء، ليست كل السكريات متشابهة، فالفركتوز الموجود في الفواكه والخضراوات واللاكتوز الموجود في الأطعمة الغنية بالألبان هي سكريات طبيعية يجب ألا تتوقف عن تناولها لأنها تحتوي أيضًا على الألياف والكالسيوم. ومع ذلك، يمكن تجنب السكريات المضافة الموجودة في الأطعمة المصنعة، لكن معظمنا يتناول الكثير منها.علامات تدل على أنك تتناول الكثير من السكرزيادة الجوع وزيادة الوزنأكد الخبراء إن تناول الكثير من السعرات الحرارية من خلال السكر يزيد من الجوع، فهو مرضي عندما يتعلق الأمر بالذوق ولكنه لا يملأ معدتك.وفقًا للأطباء، إذا تناولت الكثير من الأطعمة المصنعة، التي تفتقر إلى التغذية الأساسية، فسوف يحرق جسمك السكر بسرعة ويزيد من الجوع، مما يؤدي إلى تناول وجبات خفيفة قهرية وطائشة.تقول الدراسات إن شرب المشروبات المحلاة بالسكر يعزز زيادة الوزن لدى البالغين والأطفال.تقلب المزاجيمكن أن يجعلك السكر الزائد تشعر بتقلب المزاج أو الانفعال أو حتى التوتر.وفقا للدراسات، فإن تناول السكريات المضافة يعزز الالتهاب، ويسبب تقلبات مزاجية، ويمكن أن يؤدي حتى إلى أعراض الاكتئاب.الشعور بالتعبوفقًا للخبراء، يحدث هذا عندما تؤدي وجبة خفيفة تحتوي على نسبة عالية من السكر دون البروتين والدهون إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة، ولكن عندما يندفع جسمك لمعالجة كل ذلك، تنخفض مستويات الطاقة لديك، مما يجعلك تشعر بالخمول والانزعاج.وقال الخبراء إنه بما أن السكر يتم امتصاصه وهضمه بسهولة، فإنه يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب بسهولة. إنه مصدر سريع جدًا للطاقة، لذا، بغض النظر عن مقدار ما تأكله، في حوالي نصف ساعة، يمكن أن يجعلك منخفضًا للغاية في الطاقة.زيادة الرغبة الشديدة في تناول الحلوياتالرغبة الشديدة في تناول الحلويات طوال الوقت تعني أنك مدمن على السكر. وفقا للخبراء، فإن السكر يستهدف مركز المتعة في الدماغ المعروف باسم مسار mesocorticolimbic، مما يؤدي إلى ارتفاع ما يسمى "هرمون السعادة" الدوبامين.وهكذا، فإن ارتفاع الدوبامين يزيد من الرغبة الشديدة في تناول السكر، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة.ارتفاع ضغط الدمالسكر هو أكبر مساهم في ارتفاع مستويات ضغط الدم.تشير الدراسات إلى أن تناول المشروبات المحلاة بالسكر له علاقة كبيرة بارتفاع ضغط الدم وقال الخبراء إن السكر يجعل من السهل على الدهون مثل الكوليسترول أن تلتصق بجدران الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تصلبها ويؤدي إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم.التهاب المفاصلتقول الدراسات إن عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي اعترفوا بأن الطعام يؤثر على أعراضهم، وكانت المشروبات الغازية والحلويات هي الأكثر شيوعًا. يرتبط تناول الأطعمة المحلاة بالسكر بانتظام بزيادة خطر الإصابة بآلام المفاصل والالتهابات.مشاكل المعدةإذا كنت تعاني من آلام مستمرة في المعدة، أو تقلصات، أو حتى إسهال، فقد تكون هناك أسباب عديدة لإلقاء اللوم عليها - وأحدها هو تناول الكثير من السكر. يعد السكر أحد مهيجات الأمعاء المعروفة ويمكن أن يؤدي إلى حالات صحية مثل الإمساك أو متلازمة القولون العصبي أو مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي. (اليوم السابع)