بين الفيتامينات المهمة والمأكولات الضارة... ماذا تحتاج أجسامنا خلال الصيف؟

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وفيما يلي أبرز الفيتامينات التي يجب عليك بدء تناولها إذا كنت تعيش في أماكن ذات درجات حرارة مرتفعة، وأيضاً أطعمة من الأفضل تجنبها، وفقاً لما شرحته خبيرة التغذية أنطونا ماريا مطران في حديثها لـ"الشرق الأوسط":



فيتامين "إيه" يلتزم معظم الأشخاص بتناول الفيتامينات والمكملات الغذائية لتعزيز المناعة وزيادة النشاط في فصل الشتاء عادة، ولكن يجهل كثير من الناس أن هنالك فيتامينات مهمة علينا المواظبة عليها خلال فصل الصيف بالتحديد، وسط الأجواء الحارة، لإعطاء أجسامنا دفعة من القوة والتحفيز.وفيما يلي أبرز الفيتامينات التي يجب عليك بدء تناولها إذا كنت تعيش في أماكن ذات درجات حرارة مرتفعة، وأيضاً أطعمة من الأفضل تجنبها، وفقاً لما شرحته خبيرة التغذية أنطونا ماريا مطران في حديثها لـ"الشرق الأوسط":



تنصح مطران بتناول فيتامين «إيه» في الصيف؛ لأنه يساعد على ترميم الجلد بعد التعرّض لأشعة الشمس، خصوصاً لفترات طويلة. ومن الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين: السمك، والبيض، ومنتجات الألبان، والجبن، والخضراوات، مثل الجزر والسبانخ... وغيرها.

فيتامين "سي"



من المعروف أن فيتامين "سي" ضروري لتقوية المناعة خلال فصل الشتاء عادة، وسط هبوط درجات الحرارة وتفشي الأمراض والفيروسات. ولكن، أكدت الخبيرة أنه من المهم تناوله خلال أشهر الصيف أيضاً؛ لأنه يساعد على حماية العظام والمفاصل من الأوجاع التي ترافق الحركة والنشاط الزائد في هذا الوقت من العام. ومن الأطعمة الغنية بفيتامين «سي»: البرتقال، والكيوي، والفراولة، والبطاطس، والبروكلي... وغيرها.

فيتامين "إي"



وكشفت أنطونا عن أن تناول فيتامين "إي" يخفف أعراض الحساسية خلال فصل الصيف، وقالت: "كل الأشخاص الذين يعانون من حساسية، تخف لديهم الأعراض في فصل الصيف، خصوصاً إذا تناولوا فيتامين (إي)".

وتابعت: "يعطي هذا الفيتامين أيضاً الجلد مضادات الأكسدة التي يحتاجها للتخلص من السموم والمواد الضارة التي يتعرض لها وسط ارتفاع درجات الحرارة، ومن أشعة الشمس المباشرة بالتحديد".

فيتامين "دي"



يرتبط هذا الفيتامين بتعرضنا لأشعة الشمس، حيث يعتقد كثير من الناس أنهم إذا جلسوا لفترات طويلة في الضوء فإنهم يأخذون ما يحتاجون إليه بالفعل. إلا إن أنطونا تقول: "يعيش معظمنا نمط حياة سريعاً، ونجلس لفترات طويلة بالداخل؛ في مكاتبنا، حتى خلال فصل الصيف، لذلك علينا تناول فيتامين (دي) لتقوية العظام وحمايتها من أن تصبح هشة".

ومن المكونات الغنية بفيتامين «دي» البرتقال والأسماك مثل السالمون والتونة، والبيض، و لحم كبد البقر.

فيتامين "بي"

يُخفف فيتامين "بي" من الشعور بالتعب والإرهاق في فصل الصيف، حيث إنه يساعد في عملية التمثيل الغذائي، عبر تحويل الطعام إلى طاقة، أي إنه يساهم في الشعور بالراحة والنشاط بعد تناول الأطعمة.

ومن المأكولات الغنية بفيتامين "بي": السمك، والجبن والألبان، والخضراوات والحبوب.



المأكولات المهمة

توضح اختصاصية التغذية أن من أهم المأكولات التي يجب علينا اعتمادها خلال الحر هي تلك الغنية بالمياه، لتعويض نقص الماء في الجسم بسبب الحرارة المرتفعة والنشاط الزائد. ومن هذه الأطعمة: البطيخ، والخيار، واللبن أو الزبادي، والأعشاب مثل النعنع.

إذن... ما الأطعمة التي يجب تجنبها؟

تقول أنطونا إنه على الناس تجنب تناول الأطعمة الحارة وتلك المقلية في فصل الصيف، وتوضح: "المأكولات الحارة وتلك المقلية في الحر تسبب جفاف الجسم (dehydration)؛ أي إنها تسحب المياه من أجسامنا، وتؤجج ارتجاع المريء، وتنجم عنها أيضاً مشكلات في الهضم".

وتنصح أنطونا طبعاً بالابتعاد عن الكحول، وعن أي مشروبات تتضمن القهوة؛ لأنها أيضاً «تسحب المياه من الجسم بسرعة، حيث يُصعب تعويضها بسهولة... ويسبب ذلك بدوره ارتفاع حرارة الجسم وخللاً في تأدية الأعضاء وظائفها بالشكل المناسب".

كما تؤكد الخبيرة ضرورة الابتعاد عن المشروبات الغنية بالسكر في فصل الصيف خاصة؛ لأنها ترفع نسبة السكر في الدم وتسبب أيضاً الجفاف.





وتنصح أنطونا باستبدال المياه المنكهة بتلك المشروبات، وتقول: "يمكننا إضافة قطع من الفاكهة إلى المياه لإضفاء نكهة جديدة ومحبّبة، ولكن يجب الابتعاد عن عصر هذه الفاكهة كي نتجنب قدر الإمكان إدخال نسبة عالية من السكر إلى أجسامنا». وتضيف أنه «يمكننا شرب المياه مع جوز الهند بوصفها بديلاً صحياً للمياه العادية أيضاً". (الشرق الاوسط)