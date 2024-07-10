تأثير التدخين على العظام والمفاصل

Advertisement

أظهرت الأبحاث أن المواد الكيميائية الموجودة فى السجائر، بما فى ذلك النيكوتين، تؤثر على كل شىء بدءًا من كيفية دوران الدم حتى كيفية تصرف خلاياك - ولا يقتصر الضرر على القلب والرئتين، وفى هذا التقرير نتعرف على كيف يضر التدخين صحة الجهاز العضلى الهيكلى، بحسب موقع جامعة راش.يؤدى التدخين إلى تقييد تدفق الدم الغنى بالأكسجين الذى يغذى العظام والعضلات والمفاصل ويساعدها على الشفاء.يؤثر التدخين على قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم، ما يؤدى إلى انخفاض كثافة العظام وضعفها.يؤدى النيكوتين إلى إبطاء إنتاج الخلايا المكونة للعظام والتى تعتبر ضرورية للغاية للشفاء.يبدو أن التدخين يؤدى إلى تكسير هرمون الاستروجين - وهو عنصر أساسى لبناء والحفاظ على هيكل عظمى صحى - بشكل أسرع.التدخين يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الرئة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن وانتفاخ الرئة.ومن المعروف أيضًا أن التدخين يسبب دمارًا فى الجهاز العضلى الهيكلى بأكمله، فهو يزيد من خطر إصابة العظام والأنسجة الرخوة، كما أنه يتداخل مع الشفاء من الإصابات والجراحة، ويجعل العلاجات - وخاصة الجراحة - أكثر خطورة وأقل فاعلية.لذا، إذا كنت تبحث عن دافع إضافي للإقلاع عن التدخين ففكر فيما يلي..1. المدخنون أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام والكسورفي حين أن العديد من الأشياء تساهم في هشاشة العظام، بما في ذلك انقطاع الطمث، وبعض الأدوية، وقلة التمارين الرياضية والوراثة، فإن الأشخاص الذين يدخنون أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام من غير المدخنين.قد يكون السبب هو أن العديد من المدخنين يعانون أيضًا من نحافة الجسم، ويتبعون أنظمة غذائية رديئة وأنماط حياة غير نشطة - وكل هذا يساهم في انخفاض كثافة العظام - لكن حتى إذا أزلنا هذه العوامل، فإن المدخنين لا يزالون معرضين لخطر أعلى للإصابة بهشاشة العظام، ما يجعلهم أكثر عرضة للكسور.2. التدخين يجعل هشاشة العظام أسوأنظرًا لتأثيرات التدخين على الدورة الدموية وصحة العظام والغضاريف، فليس من المستغرب أن يعانى المدخنون من أعراض هشاشة العظام أسوأ من غير المدخنين.3. المدخنون أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدىتشير تقارير الأكاديمية الأمريكية لجراحى العظام إلى أن الأشخاص الذين يدخنون معرضون لخطر متزايد للإصابة بأمراض المناعة الذاتية الالتهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدى والذئبة الحمامية الجهازية.4. التدخين يجعلك أكثر عرضة لإصابات الأنسجة الرخوةإلى جانب الشيخوخة فإن النيكوتين الموجود فى السجائر عامل الخطر الأكبر المسبب لتمزق عضلة الكفة المدورة الموجودة في الكتف. (اليوم السابع)