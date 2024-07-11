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صحة
النتائج واعدة.. عقار جديد لمرض ألزهايمر
Lebanon 24
11-07-2024
|
12:27
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تمكن فريق من الباحثين في جامعة تكساس من تطوير "بخاخ للأنف" يقدّم دواء يمكنه تجاوز حاجز الدم في الدماغ وتفجير تشابكات بروتينات تاو "القاتلة للخلايا الدماغية" في الفئران الحية.
وصُمم "البخاخ" خصيصا للتعرف على الشكل الأكثر سمية من بروتينات تاو وتدميره، مثل ذلك الذي يظهر في بعض حالات مرض ألزهايمر والخرف.
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ولتجاوز الحاجز الدموي في الدماغ، قرر عالم الأعصاب، ساغار غايكواد، وفريقه تعبئة العقار في فقاعات صغيرة يمكن أن تتسلل عبر أغشية الخلايا.
ومن خلال رش الدواء في أنوف الفئران، تمكن الباحثون من تحقيق عملية اختراق حاجز الدم في الدماغ. وبعد أسبوعين، أظهرت الفئران الخاضعة للعلاج، تحسنا في الوظائف الإدراكية.
وهذا لا يعني أن العقار سيكون له التأثير نفسه على البشر، اذ أوضح علماء الأعصاب في جامعة إدنبرة، ثريا مفتاح وكلير دورانت وتارا سبايرز جونز، الذين لم يشاركوا في الدراسة الحالية، أن العلاجات القائمة على تدمير بروتينات تاو تظهر نتائج واعدة في النماذج الحيوانية، ولكن ترجمتها إلى دواء فعال للبشر "فشلت حتى الآن".
ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكن النتائج الأولية التي توصل إليها غايكواد وزملاؤه تبعث على الأمل.
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