Advertisement

صحة

أيهما الأفضل لصحة القلب.. الزيوت النباتية أو الزبدة؟

Lebanon 24
11-07-2024 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1221703-638563274643901040.jpg
Doc-P-1221703-638563274643901040.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يشجّع الخبراء على تقليل كمية الدهون المشبعة والتحول إلى الدهون النباتية غير المشبعة للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.


وأظهر باحثون سويديون وألمان أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الزيوت النباتية، يقللون من فرص إصابتهم بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بمقدار الثلث، وخطر الإصابة بمرض السكري بمقدار الربع.
Advertisement

وأوضح الباحثون أن الدهون المشبعة ترفع مستوى الكولسترول الضار في الدم، ما يؤدي إلى تراكم الرواسب الدهنية التي يمكن أن تؤدي إلى تضيق الأوعية الدموية، ما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. ويمكن أن يؤدي الاستهلاك الزائد أيضا إلى زيادة الوزن، وهو عامل خطر لمرض السكري من النوع 2.


وتضمنت الدراسة فحص نتائج الدهون في الدم لـ 113 بريطانيا اتبعوا "لمدة 16 أسبوعا" نظاما غذائيا غنيا بالدهون الحيوانية المشبعة، بالإضافة إلى تتبع مجموعة أخرى اتبعت نظاما غذائيا يحتوي على نسبة عالية من الدهون النباتية غير المشبعة، مثل زيت الزيتون والمكسرات. ثم حصل تقييم لدرجات الدهون في الدم من خلال "درجة الدهون المتعددة" (MLS)، والتي تقيس أنواعا مختلفة من الدهون في الدم.


وأظهر التحليل أن أولئك الذين حصلوا على درجات أعلى من MLS، ما يشير إلى اتباع نظام غذائي غني بالدهون غير المشبعة، انخفص لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 32%، مع انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 26%.

وبفحص نتائج دراسة أخرى أجريت على 7500 شخص، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين حصلوا على درجات منخفضة من MLS، ثم تحولوا بعد ذلك إلى نظام غذائي يحتوي على دهون غير مشبعة، شهدوا انخفاضا في خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 42%.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:27 | 2024-07-11
10:00 | 2024-07-11
08:00 | 2024-07-11
06:00 | 2024-07-11
03:54 | 2024-07-11
01:09 | 2024-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24