Advertisement

صحة

ما أسباب تشنجات باطن الساق؟

Lebanon 24
12-07-2024 | 02:56
A-
A+
Doc-P-1221863-638563751036001784.jpg
Doc-P-1221863-638563751036001784.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوردت المجلة الصيدلانية الألمانية أن تشنجات باطن الساق لها أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن تشنجات باطن الساق قد ترجع إلى الجلوس طويلاً، ما يؤدي إلى اضطراب سريان الدم في الساق.
Advertisement
خلل أيض المعادن
كما قد ترجع تشنجات باطن الساق إلى خلل أيض (التمثيل الغذائي) المعادن في الجسم، أي وجود نقص في المعادن المهمة لصحة العضلات مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم، وذلك بسبب التعرق الناجم عن ممارسة الرياضة أو بسبب الإسهال.
كما قد يكمن سبب هذا الخلل في أمراض خطيرة، مثل قصور الكلى والقصور الوظيفي للغدة الدرقية والتهاب البنكرياس.
وقد ترجع تشنجات باطن الساق أيضاً إلى اضطرابات سريان الدم أو تلف الأعصاب أو تعرض الأقراص الفقرية للإصابة أو مشاكل المفاصل مثل تآكل مفصل الركبة.
تمارين الإطالة
وأضافت المجلة أنه يمكن في البداية مواجهة تشنجات باطن الساق من خلال تمارين الإطالة والحركة الخفيفة، وكذلك تطبيقات السخونة مثل وضع زجاجة ساخنة على باطن الساق.
وينبغي استشارة الطبيب على وجه السرعة في حالة استمرار تشنجات باطن الساق، وإذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل الخدر والوخز ومظاهر الشلل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
06:19 | 2024-07-12
05:00 | 2024-07-12
02:54 | 2024-07-12
01:21 | 2024-07-12
23:00 | 2024-07-11
15:00 | 2024-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24