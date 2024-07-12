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صحة
ما أسباب تشنجات باطن الساق؟
Lebanon 24
12-07-2024
|
02:56
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أوردت المجلة الصيدلانية الألمانية أن تشنجات باطن الساق لها أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن تشنجات باطن الساق قد ترجع إلى الجلوس طويلاً، ما يؤدي إلى اضطراب سريان الدم في الساق.
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خلل أيض المعادن
كما قد ترجع تشنجات باطن الساق إلى خلل أيض (التمثيل الغذائي) المعادن في الجسم، أي وجود نقص في المعادن المهمة لصحة العضلات مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم، وذلك بسبب التعرق الناجم عن ممارسة الرياضة أو بسبب الإسهال.
كما قد يكمن سبب هذا الخلل في أمراض خطيرة، مثل قصور الكلى والقصور الوظيفي للغدة الدرقية والتهاب البنكرياس.
وقد ترجع تشنجات باطن الساق أيضاً إلى اضطرابات سريان الدم أو تلف الأعصاب أو تعرض الأقراص الفقرية للإصابة أو مشاكل المفاصل مثل تآكل مفصل الركبة.
تمارين الإطالة
وأضافت المجلة أنه يمكن في البداية مواجهة تشنجات باطن الساق من خلال تمارين الإطالة والحركة الخفيفة، وكذلك تطبيقات السخونة مثل وضع زجاجة ساخنة على باطن الساق.
وينبغي استشارة الطبيب على وجه السرعة في حالة استمرار تشنجات باطن الساق، وإذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل الخدر والوخز ومظاهر الشلل.
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