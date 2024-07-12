طرق طبيعية لعلاج الإمساك.. تعرّف عليها

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علاج الإمساك أحد أهم المشكلات التي يعاني منها الكثير لفترات طويلة، فإن الإمساك أحد أهم الأعراض المرضية المزمنة لدى البعض وغير المزمنة لدى البعض الآخر وتختلف أنواعها وأشكالها باختلاف المسبب، فقد تكون الأسباب أخطاء في النظام الغذائي الذي يلتزم به الشخص فقد يكون خاليًا من الألياف وخاليًا من المياه وقليل التنوع في الأطعمة التي تساعد على حركية المعدة وتعزز من الإخراج الجيد.علاج الإمساكبعض الأسباب المرضية التي قد تؤدي الى الإمساك فبعض الأمراض المزمنة قد تؤدي إلى الإصابة بصعوبة البراز، أو بقلة عدد مرات التبرز، وهناك مشكلات تتعلق بطبيعة الهضم وأمراض المعدة، يتم تشخيص الإمساك وأسبابه من خلال الطبيب المختص الذي يتعرف على الأعراض ويشخص الحالة وقد يتطلب الأمر في بعض الأحيان إجراء اختبارات للبراز، ويوضع نظام غذائي للمريض بالإمساك فضلاً عن الاهتمام بكثرة تناوله للمياه والأطعمة الغنية بالألياف، وعلاج الإمساك بالأدوية والملينات في بعض الحالات وفقًا لرؤية الطبيب المختص وطبيعة المسبب.علاج الإمساك بالفاكهةعلاج الإمساك بالفاكهة ممكن حسبما أكد تقرير نشر في موقع ايتينج ويل الطبي المعني بالغذاء والتغذية والصحة العامه، فهناك الكثير من أنواع الفاكهة التي تحتوي على الكثير من الألياف التي تحرك المعدة وتساعد على وسهولة هضمها للطعام وامتصاصه الامتصاص الجيد والاستفادة من عناصره فضلاً عن تسهيلها لعملية الإخراج وعدم تراكم البراز وقساوته تدريجيًا، كما يحدث في كثير من الأحيانعلاج الإمساك يبدأ بتناول نظام غذائي يحتوي على الكثير من الألياف ولا شك أن الفاكهة أفضل ما يحتوي على الألياف الصحية ومن أبرز أنواع الألياف الصحية والفاكهة التي تساعد على علاج الإمساكعلاج الإمساك بالفاكهة كالتفاحالتفاح يحتوي على حوالي 4 غرام من الألياف قيمته الغذائية عالية للغاية، وقيمته اليومية من الألياف عالية للغاية أيضا، لذلك يعد أحد أهم أنواع الفاكهة التي تساعد على التخلص من الإمساك وعلاجه فضلاً عن احتوائه على البكتين والألياف القابلة للذوبان والبروبايوتك الذي يساعد على تعزيز بكتيريا الأمعاء، وتحسين وظائف الجهاز الهضمي وتحسين وظيفة الاخراج، فضلا عن زيادة حركيه المعدة والتخلص من آلامها وأوجاعهاعلاج الإمساك بالفاكهة مثل الاجاص