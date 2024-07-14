"الوقت المثالي" للنوم والرياضة وتنظيف الأسنان‎.... تعرّف إليه

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قدم تقرير لصحيفة "التلغراف" توصيات وفق خبراء بشأن أفضل الأوقات لتنظيف الأسنان وشرب القهوة وتناول الطعام والنوم، بما يضمن فرصة مثالية للقيام بمعظم الأشياء.وبحسب التقرير، يدعي أطباء الأسنان أن استخدام فرشاة الأسنان مباشرة بعد الإفطار يمكن أن يدمر المينا على أسنانك، حيث يقوم أغلب الناس مباشرة باستخدام فرشاة الأسنان لتنظيف بقايا الطعام لتضمن بداية نظيفة ليومهم.تقول طبيبة الأسنان الدكتورة مانوشهري: "عندما نأكل، تنتج البكتيريا الطبيعية الموجودة في أفواهنا حمضًا لتحليل السكر الموجود في الطعام. وإذا قمت بتنظيف أسنانك، فإنك تفرك هذا الحمض على السن، وهو معدن يمكن أن يؤدي إلى تآكله".وأضافت مانوشهري: "إذا كنت تكره فكرة الخروج من دون تنظيف أسنانك، فإما أن تأكل مبكرًا حتى تتمكن من الانتظار لمدة ساعة بعد تناول الطعام قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة، أو تنظيف أسنانك أولاً".وأضاف التقرير أن أفضل وقت لتناول وجبة الإفطار هو قبل الساعة 8 صباحًا، حيث وجدت دراسة أجريت على أكثر من 100 ألف شخص أن تناول وجبة الإفطار بعد الساعة 9 صباحًا يزيد خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 59%، مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار قبل الساعة 8 صباحًا.وقالت آنا بالومار كروس، الباحثة في معهد برشلونة للصحة العالمية: "نحن نعلم أن توقيت الوجبة يؤدي دورًا رئيسًا في تنظيم إيقاعات الساعة البيولوجية والتحكم في الجلوكوز والدهون".بينما أظهرت دراسة أخرى أن الذين يتناولون وجبة الإفطار في الساعة 9 صباحًا هم أكثر عرضة بنسبة 6% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من أولئك الذين يتناولون الطعام قبل الساعة 8 صباحًا، كما أنهم أكثر عرضة لضغط الدم ومستويات الكوليسترول الصحية.يقول الدكتور ستانلي إن تناول وجبة الإفطار هو "إشارة لجسمك على أن النهار هو مهم لتنظيم ساعتك البيولوجية".وأشار التقرير إلى أهمية التمارين للرجال والنساء ومدى ارتباط وقتها بصحة الجسم، إذ وجدت دراسة أمريكية حديثة أن التمارين الصباحية بالنسبة للنساء بين الساعة 6:30 صباحًا و8:30 صباحًا تقلل من الدهون في البطن، وتخفض ضغط الدم.لكن التدريبات المسائية بين الساعة 6 مساءً و8 مساءً هي الأفضل لتعزيز القدرة على التحمل وبناء العضلات.بالنسبة للرجال، كانت التمارين المسائية هي الأكثر فاعلية لحرق الدهون وخفض ضغط الدم.وبشكل عام، أظهرت الدراسات أن جدولة التمارين الصباحية يمكن أن تساعدك على الالتزام بعادات التمارين الصحية، وتحويل ساعة جسمك لتعمل في وقت مبكر من اليوم، وتشجيع المزيد من الحركة وتعزيز فقدان الوزن بشكل أفضل من التمارين المسائية.وأوصى التقرير بشرب القهوة بعد الساعة 9 صباحًا وقبل الساعة الثانية ظهرًا، لأنها قد تمنح بعض النشاط، ودعا إلى تجنبها بعد الساعة الثانية ظهرًا إذا كنت ترغب في النوم جيدًا، لأنه قد يستغرق الأمر ثماني ساعات أو أكثر حتى يتمكن الجسم من التخلص منها بالكامل.وأردف التقرير بأن الوقت الأمثل لتناول وجبة العشاء هو بين السابعة والثامنة مساءً؛ لأن تناول الطعام في وقت متأخر، حوالي الساعة 10 مساءً، يمكن أن يزيد خطر زيادة الوزن وخطر الإصابة بمرض السكري.ووفقًا لبحث نُشر في مجلة القلب الأوروبية، فإن وقت النوم بين الساعة 10 مساءً و11 مساءً قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية، مقارنة بالأشخاص الذين ينامون في وقت لاحق.الأشخاص الذين ينامون بعد منتصف الليل يكونون أكثر عرضة بنسبة 25% للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، مقارنة بالأشخاص الذين ينامون في وقت مبكر.من الناحية المثالية، يجب أن ننام ما بين ست إلى ثماني ساعات في الليلة في المتوسط، على الرغم من أن البروفيسور فوستر يقول: "قد يحتاج بعض الناس إلى ما يصل إلى 10 ساعات".واعتمادًا على مقدار النوم الذي تعتقد أنك بحاجة إليه، يمكنك العد التنازلي من وقت الاستيقاظ للعثور على وقت النوم المثالي. يقول الدكتور ستانلي: "النوم هو أساس الصحة الجسدية والعقلية والعاطفية، ولا تقلل أبدًا من أهمية النوم الجيد ليلاً."