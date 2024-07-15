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صحة
احذروا.. أطعمة يجب تجنب تناولها مع الحليب
Lebanon 24
15-07-2024
|
15:00
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يُعد الحليب أحد المشروبات الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، وهو معروف بفوائده الغذائية ومذاقه اللذيذ، ويمكن تناول بعض الأطعمة مع الحليب مثل الحبوب وإضافته إلى القهوة والشاي، ومع ذلك، هناك بعض الأطعمة التي قد تؤدي عند تناولها مع الحليب إلى الشعور بعدم الراحة أو حتى مشاكل صحية، وإليك السبب الذي قد يجعلك تفكر في إعادة النظر في تناول الحليب مع هذه الأطعمة، وفقًا لموقع "تايمز أوف أنديا".
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الحمضيات
تتميز الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت والليمون بتركيبتها الحمضية، وعند تناولها مع الحليب، وخاصة بكميات كبيرة، فإن الحمض الموجود في الفواكه قد يتسبب في تخثر البروتينات الموجودة في الحليب، وقد يؤدي هذا التفاعل إلى اضطراب في المعدة أو عدم ارتياح في الجهاز الهضمي، وبدلاً من الحليب، فكر في الاستمتاع بالفواكه الحمضية بمفردها أو تناولها مع الزبادي إذا كنت تفضل تناول منتجات الألبان.
الأسماك
السمك هو بروتين خالي من الدهون ومليء بأحماض أوميجا 3 الدهنية ويعتبر صحيًا بشكل عام، ومع ذلك، فإن الجمع بين الأسماك والحليب يمكن أن يسبب مشاكل في الهضم، ويقترح بعض الخبراء أن هذا المزيج قد يؤدي إلى اضطراب في المعدة أو يسبب الانتفاخ، إذا كنت تستمتع بقوام كريمي مع السمك، ففكر في استخدام بديل غير ألباني مثل صلصة الليمون والزبدة بدلاً من ذلك.
الخضروات الورقية الخضراء
في حين أن الخضراوات مفيدة بشكل عام، فإن تناولها مع الحليب قد يعيق امتصاص العناصر الغذائية مثل الحديد، ويمكن للكالسيوم الموجود في الحليب أن يتداخل مع قدرة الجسم على امتصاص الحديد من الخضراوات الورقية مثل السبانخ أو الكرنب، لذلك استمتع بهذه الخضروات مع عصير الليمون أو مصادر فيتامين سي الأخرى بدلاً من ذلك.
(اليوم السابع)
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