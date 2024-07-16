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صحة

علاج واعد يوقف الشخير نهائياً!

Lebanon 24
16-07-2024 | 09:00
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شملت تجربة حديثة أكثر من 70 شخصا يعانون من الشخير، تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 70 عاما، وشهد حوالي 70% من المشاركين توقف الشخير بعد 3 جلسات من علاج الليزر Yag، وفقا للدراسة المنشورة في الأرشيف الدولي لطب الأنف والأذن والحنجرة.
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والآن، انطلقت تجربة جديدة لهذا العلاج في المعهد الجامعي للعلوم الصحية في البرتغال، حيث سيتم مقارنته بالعلاج الوهمي.

ويتضمن العلاج وضع هلام مخدر، قبل تثبيت الجهاز المحمول داخل الفم مع طرف على بعد حوالي 3 سم من الأنسجة المستهدفة في الجزء الخلفي من الحلق، حيث يخضع المرضى لثلاث جلسات، مدتها 15 دقيقة، بفاصل أسبوعين.

ويُعتقد أن مزيج الضوء والحرارة يحفز زيادة الخلايا الليفية، التي تنتج الكولاجين، وهو البروتين الذي يعطي الأنسجة بنيتها. وهذا يؤدي إلى تصلب الأنسجة الرخوة وتقلصها، ما يجعلها أقل عرضة للانهيار أثناء النوم.

وقال أخصائيو الأذن والأنف والحنجرة، الذين قادوا الدراسة: "تظهر دراستنا أن استخدام ليزر Yag حقق نتائج جيدة". ولم يتم الإبلاغ عن مضاعفات ما بعد العملية.

وتعليقا على الدراسة، قال جايديب راي، أستاذ طب الأذن والأعصاب في جامعة Sheffield: "هذا تطور مثير للاهتمام في الخيارات غير الجراحية لعلاج الشخير. الدراسة الحالية واعدة ولكن لدى عدد قليل من المستخدمين. من الضروري رؤية المزيد من النتائج طويلة المدى لدى عدد أكبر من المرضى".
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