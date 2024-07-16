Advertisement

صحة

لا تسبب زيادة الوزن.. هذه الأطعمة يمكن تناولها ليلاً

Lebanon 24
16-07-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1223388-638567702544622557.jpg
Doc-P-1223388-638567702544622557.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار الدكتور بافل إيسنبايف، أخصائي تخفيض الوزن، الى ان "العشاء الثقيل يخلق فائضا يوميا من السعرات الحرارية، ما يؤدي إلى زيادة الوزن. لذلك يجب البدء في اختيار العشاء المثالي بحجم حفنة أو حفنتين".


Advertisement
وشدد على انه "من المهم تناولها ببطء قدر الإمكان. ويمكن للشخص تغيير الحصة - زيادتها أو تخفيضها اعتمادا على ما يشعر به عند النوم وفي الصباح".


ووفقا له، الوقت الأمثل لتناول وجبة خفيفة في المساء هو قبل 2-4 ساعات من موعد النوم.

وتلعب مكونات العشاء دورا رئيسيا، لذلك لا ينصح الطبيب بتناول أطعمة دهنية، وقال" "يجب أن يحتوي العشاء على البروتين لضمان الشعور بالشبع فترة طويلة. ويمكن تناول الثمار والمكسرات والفواكه للحصول على التريبتوفان والميلاتونين والسيروتونين والمغنيسيوم التي تساعد على النوم وتحسن نوعيته. فمثلا الأناناس والبرتقال والموز والكرز واللوز والجوز تزيد من مستوى الميلاتونين. أما الكيوي فيحتوي على السيروتونين الذي يؤثر على عمق النوم والجوع والعواطف، أما الكاجو والفستق وبذور اليقطين فتحتوي على التربتوفان والمغنيسيوم".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:30 | 2024-07-17
23:58 | 2024-07-16
15:21 | 2024-07-16
13:10 | 2024-07-16
10:35 | 2024-07-16
09:00 | 2024-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24