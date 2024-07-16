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صحة
لا تسبب زيادة الوزن.. هذه الأطعمة يمكن تناولها ليلاً
Lebanon 24
16-07-2024
|
23:00
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أشار الدكتور بافل إيسنبايف، أخصائي تخفيض الوزن، الى ان "العشاء الثقيل يخلق فائضا يوميا من السعرات الحرارية، ما يؤدي إلى زيادة الوزن. لذلك يجب البدء في اختيار العشاء المثالي بحجم حفنة أو حفنتين".
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وشدد على انه "من المهم تناولها ببطء قدر الإمكان. ويمكن للشخص تغيير الحصة - زيادتها أو تخفيضها اعتمادا على ما يشعر به عند النوم وفي الصباح".
ووفقا له، الوقت الأمثل لتناول وجبة خفيفة في المساء هو قبل 2-4 ساعات من موعد النوم.
وتلعب مكونات العشاء دورا رئيسيا، لذلك لا ينصح الطبيب بتناول أطعمة دهنية، وقال" "يجب أن يحتوي العشاء على البروتين لضمان الشعور بالشبع فترة طويلة. ويمكن تناول الثمار والمكسرات والفواكه للحصول على التريبتوفان والميلاتونين والسيروتونين والمغنيسيوم التي تساعد على النوم وتحسن نوعيته. فمثلا الأناناس والبرتقال والموز والكرز واللوز والجوز تزيد من مستوى الميلاتونين. أما الكيوي فيحتوي على السيروتونين الذي يؤثر على عمق النوم والجوع والعواطف، أما الكاجو والفستق وبذور اليقطين فتحتوي على التربتوفان والمغنيسيوم".
المصدر: روسيا اليوم
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