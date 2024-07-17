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صحة

5 فواكه مجففة تجنبها للوقاية من ارتفاع مستويات السكر

Lebanon 24
17-07-2024 | 12:00
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يحتاج مريض السكر إلى التركيز على تناول وجبات معتدلة ومتوازنة وفى المقابل تجنب أكلات معينة، وهناك بعض الفواكه المجففة مثل البرقوق التى تحتوى على مؤشر جلايسيمى منخفض جدًا مما يرفع مستويات السكر فى الدم ببطء شديد مقارنة بالأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمى المرتفع.
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ووفقا لموقع هيلث سايد يُنصح مرضى السكر بتجنب بعض الفواكه المجففة مثل التمر والمشمش والزبيب، لأنها تحتوى على نسبة عالية من السكر، وتحتوى هذه الفواكه المجففة على سكر طبيعى وسعرات حرارية، ما قد يؤدى إلى ارتفاع مفاجئ فى مستويات السكر فى الدم.
ويُنصح مرضى السكرى بمراقبة استهلاكهم دائمًا لتجنب تناول السكر بشكل غير مقصود واختيار خيارات منخفضة السكر للحفاظ على مستويات السكر فى الدم.
5 فواكه مجففة عليك تجنبها إذا كنت تعانى من مرض السكر
الزبيب
يُعرف الزبيب أيضًا باسم العنب المجفف، ويحتوى على سكر طبيعى وكميات وفيرة من الكربوهيدرات التي يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، ويُنصح مرضى السكر بموازنة تناولهم للكربوهيدرات ما يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم في أجسامهم.
التين المجفف
التين المجفف غني جدًا بالألياف والعديد من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى، لكنه يحتوي أيضًا على سكر طبيعي وكربوهيدرات، وبسبب تناول الكربوهيدرات والسكر، فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وقد يصبح مشكلة كبيرة لمرضى السكر.
البلح
مثل الفواكه المجففة الأخرى، يحتوي التمر أيضًا على سكريات طبيعية، خاصة الفركتوز والجلوكوز، والتى يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير بغض النظر عن محتواه العالي من الألياف، يجب على الشخص المصاب بالسكري تجنب التمر لموازنة مستويات السكر في الدم.
مشمش مجفف
يحتوي المشمش المجفف على نسبة عالية جدًا من السكر بسبب محتواه المركّز، كما أنه غني جدًا بالألياف والفيتامينات، إضافة هذا إلى نظامك الغذائي بكميات زائدة يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم وقد يصبح مشكلة كبيرة لمرضى السكر.
المانجو المجففة
تحتوي المانجو المجففة على سكر طبيعي حيث تعمل عملية التجفيف على تركيز محتوى السكر فيها، تناول كمية صغيرة منه قد يرفع مستويات السكر في الدم مما يجعله محفوفًا بالمخاطر بالنسبة لمرضى السكري، يوصى بشدة لمرضى السكري باستشارة الطبيب قبل إضافة الفواكه المجففة إلى نظامهم الغذائي لمعرفة الكمية المناسبة حسب حالتك الصحية.
(اليوم السابع)
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