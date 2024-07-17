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صحة
العلماء الروس يبتكرون طريقة جديدة لتسريع التئام الجروح
Lebanon 24
17-07-2024
|
15:00
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أعلنت مؤسسة العلوم الروسية، اليوم الأربعاء، عن ابتكار دقائق نانوية هجينة أساسها ثانى أكسيد السيريوم وطلاء بوليمر، الذى يحفز انقسام خلايا الجلد ويمنع نمو البكتيريا المسببة للأمراض.
وأشارت المؤسسة، فى بيان نقله موقع روسيا اليوم، إلى أن المبتكرين درسوا أولا خصائص المركبات النانوية على خطوط الخلايا المشاركة فى ترميم أنسجة الجلد بعد التلف، وتبين أن جميع العينات تسرع عملية التمثيل الغذائى ومعدل انقسام هذه الخلايا بمقدار 1.4- 2.5 مرة، كما أظهرت التجارب أن الدقائق النانوية كبحت بمقدار 2.4 -3.2 مرة نمو وتكاثر الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض.
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ووفقا للباحثين أظهرت التجارب السابقة أن طبيعة عمل دقائق السيريوم النانوية على الخلايا السليمة والبكتيريا تعتمد بقوة على حجمها وشكلها، والتركيب الكيميائى للقشرة، واستنادا إلى ذلك اختاروا مزيجا من خصائص دقائق السيريوم النانوية ومادة البوليمر المحيطة بها، حيث يكون له تأثير أقوى على كل من خلايا الجلد والميكروبات.
واتضح للباحثين أن تأثير المركبات النانوية يكون أفضل عندما تكون نسبة الدكستران حوالي ضعف نسبة ثاني أكسيد السيريوم، وهذه النسب عجلت في نمو الخلايا الليفية بشكل كبير، وكذلك خلايا النسيج الضام التي تلعب دورا حاسما في شفاء الجروح على الجلد، وتكبح في نفس الوقت نمو سلالات الإشريكية القولونية المسببة للأمراض.
ويأمل الباحثون أن يساعد هذا المزيج على تسريع الشفاء من الجروح العادية والقروح المزمنة المختلفة والآفات الجلدية الأخرى التي تحدث غالبا عند مرضى السكرى، والأمراض المزمنة الأخرى التى تضعف قدرات الجسم على التجدد. (اليوم السابع)
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