اكتشاف رائع... ترياق "رخيص وآمن" لسم الكوبرا القاتل!

Advertisement

توصل علماء جامعة سيدني وكلية ليفربول للطب الاستوائي إلى اكتشاف رائع مع إعادة استخدام الهيبارين، مخفف الدم الشائع الاستخدام، كترياق غير مكلف لسم الكوبرا.إذ تقتل الكوبرا آلاف الأشخاص سنويا في جميع أنحاء العالم، وقد يصاب الكثيرون بتشوهات خطيرة بسبب موت أنسجة الجسم وخلاياه (نخر الجسم)، الناتج عن السم.ويتمثل العلاج الحالي في مضادات للسموم باهظة الثمن، لا تعالج بشكل فعال نخر الجسد في مكان حدوث اللدغة.وباستخدام تقنية تحرير الجينات "كريسبر" لتحديد طرق منع سم الكوبرا، نجح العلماء في إعادة استخدام الهيبارين والأدوية ذات الصلة لإيقاف النخر الناجم عن لدغات الكوبرا.وقال البروفيسور غريغ نيلي، معد الدراسة الجديدة من مركز "تشارلز بيركنز" وكلية العلوم بجامعة سيدني: "إن اكتشافنا يمكن أن يقلل بشكل كبير من الإصابات الرهيبة الناجمة عن لدغات الكوبرا، وقد يؤدي أيضا إلى إبطاء السم، ما قد يحسن معدلات البقاء على قيد الحياة".وقال المعد الرئيسي، تيان دو، من جامعة سيدني، إن "الهيبارين غير مكلف، ومنتشر في كل مكان، وهو دواء أساسي مدرج في قائمة منظمة الصحة العالمية. وبعد التجارب البشرية الناجحة، يمكن طرحه بسرعة نسبية ليصبح دواء رخيص الثمن وآمن وفعال لعلاج لدغات الكوبرا".واستخدم فريق البحث تقنية "كريسبر" للعثور على الجينات البشرية التي يحتاجها سم الكوبرا لإحداث نخر يقتل اللحم حول اللدغة.واكتشف العلماء أن أحد أهداف السم المطلوبة هي الإنزيمات اللازمة لإنتاج الجزيئات ذات الصلة "الهيباران" و"الهيبارين"، والتي تنتجها العديد من الخلايا البشرية والحيوانية.يوجد "الهيباران" على سطح الخلية، ويتم إطلاق "الهيبارين" أثناء الاستجابة المناعية. ويشير هيكلها المماثل إلى أن السم يمكن أن يرتبط بكليهما، ما ساعد الفريق على صنع ترياق يمكنه إيقاف نخر الخلايا البشرية والحيوانية.وعلى عكس مضادات سموم لدغات الكوبرا الحالية، فإن أدوية "الهيبارينويد" تعمل بمثابة ترياق "فخ" عن طريق إغراق موقع اللدغة بكبريتات الهيبارين "الخادعة" أو جزيئات "الهيبارينويد"، حيث يمكن للترياق أن يبطل مفعول السم.وقال المعد المشارك، البروفيسور نيكولاس كاسويل، رئيس مركز الأبحاث في كلية ليفربول للطب الاستوائي: "النتائج التي توصلنا إليها مثيرة لأن مضادات السموم الحالية غير فعالة إلى حد كبير ضد التسمم الموضعي الشديد".يذكر أن منظمة الصحة العالمية حددت لدغات الأفاعي كأولوية في برنامجها لمعالجة الأمراض الاستوائية المهملة. وأعلنت عن هدف طموح يتمثل في خفض العبء العالمي للدغات الأفاعي إلى النصف بحلول عام 2030.