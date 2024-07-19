أثر الكافيين على صحة الأطفال خطير.. فلا تسمحوا لهم بتناوله

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الكافيين هو شريان الحياة للعديد من الناس، فهو يمدنا بالطاقة اللازمة فى الصباح لمواصلة اليوم بنشاط وتركيز ويقظة، لكن ماذا عن الأطفال والمراهقين؟ بالنسبة للمراهقين الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر، ووفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال والمراهقين، تعتبر كمية معتدلة من الكافيين، نحو 100 ملجم يوميًا (أي ما يعادل كوبًا من القهوة أو تناول كوبين من المشروبات الغازية، آمنة، ومع ذلك، فإن تجاوز هذا الحد قد يكون ضارًا خاصة بالنسبة للأطفال دون سن 12 عامًا، والذى من المفترض تجنب تناولهم لمشروبات الكافيين تمامًا، وفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth".كيف يؤثر الكافيين على الشبابتكمن المخاوف في حقيقة أن أجسام الأطفال لا تزال في طور النمو، ويعمل الكافيين كمنشط، ما يؤثر على الجهاز العصبي المركزي والجهاز القلبي الوعائي، وتشير الأبحاث على أن هذا التأثير المحفز قد يعطل أنماط نومهم، التي تعد ضرورية للنمو وتعزيز الوظائف الإدراكية، وقد يؤدي هذا إلى حلقة مفرغة من قلة النوم والشعور بالتعب أثناء النهار، مما يدفعهم إلى استهلاك المزيد من الكافيين للحصول على دفعة مؤقتة من الطاقة.الأضرار الصحية لإفراط الأطفال والمراهقين في استهلاك مشروبات الكافيينفي حين أن الرغبة في البقاء مستيقظًا ومنتبهًا قد تبدو مفهومة، إلا أن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة الجسدية والعقلية لدى الأطفال والمراهقين، على النحو التالى..القلق والانفعاليمكن للكافيين أن يزيد من مستويات القلق، وهو أمر شائع بالفعل خلال فترة المراهقة بسبب التغيرات الهرمونية والضغوط الاجتماعية.اضطراب النوميعطل الكافيين أنماط النوم من خلال التدخل في دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية للجسم (الإيقاع اليومي)، وقد يؤدي هذا إلى صعوبة النوم في الليل والتالى الشعور بالتعب والخمول خلال ساعات النهار، ومن ثم فإن قلة النوم يمكن أن تؤثر على التركيز والمزاج والصحة العامة.مشاكل المعدةالكافيين مدر للبول، ما يعني أنه يزيد من التبول ويمكن أن يؤدي إلى الجفاف، ويمكن أن يساهم هذا الجفاف فى الإمساك وتفاقم الحالات الموجودة مثل متلازمة القولون العصبى، بالإضافة إلى ذلك يمكن للكافيين أن يهيج بطانة المعدة، مما يسبب حرقة المعدة، وارتجاع الحمض، واضطراب المعدة.نقص الكالسيومقد يؤدي تناول كميات كبيرة من الكافيين إلى إعاقة امتصاص الكالسيوم، ما يؤثر على صحة العظام خلال سنوات النمو الحاسمة، ويزيد من خطر الإصابة بالكسور وهشاشة العظام في وقت لاحق من الحياة.إمكانية الإدمانقد يؤدي تناول جرعات عالية من الكافيين بانتظام إلى الإدمان، وعندما يحاول الأطفال والمراهقون التقليل من تناول الكافيين، فقد يعانون من أعراض الانسحاب مثل الصداع والتعب والانفعال. (اليوم السابع)