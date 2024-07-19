طرق كبح الشهية ليلًا

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كم مرة استيقظت في منتصف الليل وأنت تتوق إلى تناول الآيس كريم أو قطعة من الكعك؟ على الرغم من شيوع هذه الرغبة الشديدة في الطعام ليلا إلا أنها قد تسبب ضررًا أكبر مما تعتقد.طرق لتخفيف الرغبة الشديدة في تناول الطعام في منتصف الليلتأكدي من تضمين كمية كافية من البروتين في جميع الوجبات الرئيسية.إذا انتهى بك الأمر إلى النوم في وقت متأخر جدًا، فتجنب تناول العشاء في وقت مبكر جدًا. ولكن تناول عشاءك في موعد أقصاه الساعة 9 مساءً.إذا كانت الفجوة بين وجبة العشاء ووقت النوم أكثر من 3 ساعات، فاحرص على تناول البدائل الصحية مثل المكسرات والبذور والزبادي والخضراوات بدلاً من تناول الأطعمة السكرية.تجنب تناول أي وجبات خفيفة غنية بالسكر أو الكربوهيدرات في منتصف الليل.وأخيرا، يجب أن تتعلم التمييز بين الجوع البيولوجي والجوع النفسي الناجم عن التوتر، وهذا سيمكنك من اتخاذ قرارات أفضل بشأن الطعام. (اليوم السابع)