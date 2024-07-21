تناول الزيوت النباتية بدل الزبدة.. هذه فوائده

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وجدت دراسة ألمانية حديثة أن تبديل النظام الغذائي باستبدال الزبدة أو الدهون الحيوانية، بدهون نباتية صحية يؤثر إيجابياً على تركيبة الدهون في الدم.وأظهرت تجربة الدراسة أن تناول الدهون النباتية الصحية بدل الزبدة يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بـ 32%، و السكري من النوع 2 بـ 26%.ووفق "مديكال نيوز توداي"، شارك في التجربة التي استمرت 16 أسبوعاً 195 شخصاً، بعد تقسيمهم على 3 مجموعات.وخلال التجربة، تناولت مجموعة نسبة أعلى من الدهون الحيوانية المشبعة، بينما تناولت المجموعتان الأخريان نظاماً غذائياً يحتوي على نسبة أعلى من الدهون النباتية الأحادية غير المشبعة، أو المتعددة غير المشبعة.وفي نهاية التجربة قارن فريق البحث من المعهد الألماني للتغذية البشرية في بوتسدام نتائج فحوصات الدم للمشاركين وبيانات دراسة أخرى عن تأثير نوعية الدهون على التغذية.ووجد الباحثون أن الذين كان نظامهم الغذائي يتضمن دهوناً أكثر فائدة، كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب الأيضية مقارنة مع غيرهم.وإلى جانب الزبدة، تحتوي اطعمة مثل الهوت دوغ، والبرغر، والجبن على دهون حيوانية مشبعة، بينما تتضمن قائمة الزيوت النباتية الصحية زيت الزيتون، والأفوكادو، وبذر العنب، والفول السوداني.