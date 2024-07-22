روتين مسائي بسيط للحصول على "نوم أفضل"

تشير دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة أوتاجو في نيوزيلندا إلى أن ممارسة "التمارين الرياضية البسيطة" لمدة لا تتجاوز 3 دقائق فقط، يساعد الأشخاص على النوم لمدة 30 دقيقة أطول، وفق تقرير لموقع "ساينس أليرت".

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وتساعد ممارسة الرياضة بانتظام تحسين "جودة النوم"، لكن يُنصح بعدم ممارسة التمارين الرياضية "المكثفة" عند اقتراب وقت النوم، لأنها تزيد من نشاط أجسامنا في الوقت الذي يجب أن نسترخي فيه.

وتظهر الأبحاث أن الناس يستغرقون وقتا أطول للنوم، وينامون بشكل سيئ إلى حد ما، بعد ممارسة الرياضة قبل ساعة من وقت الذهاب للنوم.

وفي الوقت نفسه، فإن قضاء المساء مستلقيا على الأريكة أو الاسترخاء أمام الشاشات لا يساعد على الظفر بـ"نوم منتظم".

وهناك علاقة بين النوم لمدة تقل عن سبع ساعات كل ليلة بصفة منتظمة وبين سوء الحالة الصحية، بما في ذلك زيادة الوزن والإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والاكتئاب، وفق موقع "مايو كلينك".

وحسب الدراسة الحديثة فإن الأشخاص الذين يمارسون في المساء "تمرينات رياضية بسيطة" ينامون لمدة 30 دقيقة أكثر مقارنة بمن يجلسون ساكنين قبل الذهاب للنوم. (الحرة)