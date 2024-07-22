لعشاق الأيس كريم.. إليكم هذه الفوائد والنصائح

في تقرير بريطاني صحي جديد، أُفيد بأن بعض أنواع الآيس كريم توفّر حوالي ست غرامات من البروتين لكل حصة، وهو نفس المقدار الموجود في البيضة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وأضاف التقرير أن الجمع بين البروتين ومستويات معتدلة من الدهون يعمل على إبطاء إطلاق السكر في الدم، مما يمنع حدوث ارتفاع حاد في نسبة الغلوكوز في الدم المرتبط بمرض السكري.وأوضح أن بعض أنواع الحلوى الأخرى لا تحتوي على دهون أو أي بروتين أو ألياف تقريبًا، مما يؤدي إلى ارتفاعات السكر المتكررة في الدم التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.بالتوازي، أوصى الخبراء بتناول كميات مناسبة من الآيس كريم باعتدال، موضحين أنه يمكن أن تحتوي حصة من ثلثي كوب من منتجات الآيس كريم على نصف الكمية الموصى بها من الدهون المشبعة للبالغين في اليوم بأكمله.ورغم أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يكون أقل مقارنة بتناول أنواع الحلوى الأخرى، إلا أن الاعتدال في تناول الآيس كريم هو السبيل للوقاية من الضرر على المدى الطويل. (رؤيا)