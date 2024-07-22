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صحة

هل يسبب نقص فيتامين د تساقط الشعر؟

Lebanon 24
22-07-2024 | 15:00
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يمكن أن يكون تساقط الشعر تجربة مؤلمة، وفي حين تساهم عوامل مختلفة في تساقط الشعر، فإن أحد الأسباب التي غالبًا ما يتم تجاهلها هو نقص فيتامين د، لذلك فإن فهم دور فيتامين د في صحة الشعر وكيف يمكن أن يؤدي نقصه إلى تساقط الشعر أمر مهم، وهو ما يوضحه تقرير موقع "Healthline".
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دور فيتامين د في صحة الشعر
 فيتامين د يسمى أيضًا "فيتامين الشمس"، وهو ضروري للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك نمو الشعر، حيث يلعب فيتامين د دورًا مهمًا في دورة بصيلات الشعر، وخاصة في مرحلة النمو، وقد أظهرت الأبحاث أن مستقبلات فيتامين د مهمة لإنتاج بصيلات شعر جديدة، وقد أبرزت دراسة نشرت في مجلة "Stem Cells Translational Medicine" أن فيتامين د يساعد في إنشاء بصيلات شعر جديدة، كما ينشط بصيلات الشعر ويمكن أن يساعد في إيقاظ البصيلات الخاملة، مما يساعد في إعادة نمو الشعر.
كيف يؤدي نقص فيتامين د إلى تساقط الشعر؟
عندما يفتقر جسمنا إلى فيتامين د الكافي، يمكن أن يعطل دورة بصيلات الشعر الطبيعية، مما يؤدي إلى تساقط الشعر، وقد ارتبط نقص فيتامين د بالثعلبة البقعية، وهي حالة مناعية ذاتية تؤدي إلى تساقط الشعر بشكل متقطع، ووفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الدولية للأمراض الجلدية، فإن الأفراد المصابين بالثعلبة البقعية لديهم مستويات أقل بكثير من فيتامين د مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من هذه الحالة.
ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى اختلال توازن دورة نمو الشعر، مما يؤدي إلى دخول المزيد من بصيلات الشعر في مرحلة الراحة بدلاً من مرحلة النمو، ويمكن أن يؤدي هذا الخلل إلى ترقق الشعر وزيادة تساقطه.
كيفية التعرف على نقص فيتامين د
يعد التعرف على نقص فيتامين د الخطوة الأولى في معالجة تساقط الشعر المحتمل المرتبط به، وتشمل العلامات الشائعة لنقص فيتامين د .. ما يلي:
يمكن أن يكون انخفاض مستويات الطاقة بشكل مستمر علامة على نقص فيتامين د.
فيتامين د ضروري لـصحة العظام، ويمكن أن يؤدي نقصه إلى آلام العظام والشعور بعدم الراحة.
وقد ربطت بعض الدراسات انخفاض مستويات فيتامين د باضطرابات المزاج، بما في ذلك الاكتئاب.
ملاحظة وجود كمية غير عادية من الشعر في الفرشاة يمكن أن يكون بمثابة علامة تحذيرية أيضًا على نقص فيتامين د.
ولتأكيد وجود نقص في فيتامين د، يمكن إجراء فحص دم بسيط للتأكد من مستوياته.
كيفية علاج نقص فيتامين د
 إذا اشتبه شخص ما في أن نقص فيتامين د يساهم في تساقط شعره، فهناك عدة خطوات يمكن اتخاذها لتحسين مستوياته:
يساعد قضاء الوقت في ضوء الشمس، جسمك على إنتاج فيتامين د، لذلك حاول التعرض لأشعة الشمس لمدة 15-30 دقيقة مرتين على الأقل في الأسبوع، حسب نوع بشرتك وموقعك الجغرافي.
أضف الأطعمة الغنية بفيتامين د إلى نظامك الغذائي، مثل الأسماك الدهنية وصفار البيض ومنتجات الألبان المدعمة. (اليوم السابع)

 
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