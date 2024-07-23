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صحة

لا تستخفي بها.. هذه العلامات تنذر بسرطان الثدي!

Lebanon 24
23-07-2024 | 15:40
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أشار المركز  الألماني لأبحاث السرطان الى أن معظم أورام الثدي تتطور في المنطقة الخارجية العلوية من الثدي، كما يتشكل بعضها أيضاً في المنطقة العلوية الداخلية، لافتاً إلى أن الثدي الأيسر يتأثر أكثر قليلاً من الثدي الأيمن.
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وقال المركز إن العلامات التالية تنذر بسرطان الثدي: 

- تغير في حجم أو شكل أو موضع الثدي.
- تغيرات في جلد الثدي أو احمراره.
- اتجاه الثدي للداخل أو انتفاخات في الثدي.
- اتجاه الحلمة للداخل.
- إفراز سائل من الحلمة.
- نشوء عُقد في الثدي أو الإبطين.
- فقدان الوزن غير المبرر.


هذا وشدد المركز على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي.

صحة

المرأة

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