27
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
24
o
زحلة
22
o
بعلبك
17
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
لا تستخفي بها.. هذه العلامات تنذر بسرطان الثدي!
Lebanon 24
23-07-2024
|
15:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار المركز الألماني لأبحاث السرطان الى أن معظم أورام الثدي تتطور في المنطقة الخارجية العلوية من الثدي، كما يتشكل بعضها أيضاً في المنطقة العلوية الداخلية، لافتاً إلى أن الثدي الأيسر يتأثر أكثر قليلاً من الثدي الأيمن.
Advertisement
وقال المركز إن العلامات التالية تنذر بسرطان الثدي:
- تغير في حجم أو شكل أو موضع الثدي.
- تغيرات في جلد الثدي أو احمراره.
- اتجاه الثدي للداخل أو انتفاخات في الثدي.
- اتجاه الحلمة للداخل.
- إفراز سائل من الحلمة.
- نشوء عُقد في الثدي أو الإبطين.
- فقدان الوزن غير المبرر.
هذا وشدد المركز على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي.
صحة
المرأة
Advertisement
الأكثر قراءة
لم تره منذ سنوات طويلة.. ابن نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر أصبح شابا وسيما تعرفوا إليه (صورة)
Lebanon 24
لم تره منذ سنوات طويلة.. ابن نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر أصبح شابا وسيما تعرفوا إليه (صورة)
00:31 | 2024-07-23
23/07/2024 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرور 15 عامًا... دانا الحلاني تعيد ارتداء فستان والدتها (صورة)
Lebanon 24
بعد مرور 15 عامًا... دانا الحلاني تعيد ارتداء فستان والدتها (صورة)
01:04 | 2024-07-23
23/07/2024 01:04:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب قطع ناصيف زيتون شهر العسل في فرنسا.. وشاهدوا دانييلا رحمة لوحدها في اليونان (صور)
Lebanon 24
لهذا السبب قطع ناصيف زيتون شهر العسل في فرنسا.. وشاهدوا دانييلا رحمة لوحدها في اليونان (صور)
03:34 | 2024-07-23
23/07/2024 03:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت مُحجبة.. فنانة لبنانية تُثير الجدل بإطلالة فاضحة! (صور)
Lebanon 24
كانت مُحجبة.. فنانة لبنانية تُثير الجدل بإطلالة فاضحة! (صور)
04:45 | 2024-07-23
23/07/2024 04:45:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل أيام من تسليم تاج ملكة جمال لبنان.. ياسمينا زيتون بفستان مكشوف تستمتع بوقتها في اليونان (صور)
Lebanon 24
قبل أيام من تسليم تاج ملكة جمال لبنان.. ياسمينا زيتون بفستان مكشوف تستمتع بوقتها في اليونان (صور)
01:48 | 2024-07-23
23/07/2024 01:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2024-07-23
مرض شديد الخطورة... ما هو "نيوكاسل"وهل ينتقل إلى البشر؟
15:15 | 2024-07-23
متلازمة خطيرة تصيب الجهاز العصبي.. هذا ما عليكم معرفته عن "غيلان باريه"
10:00 | 2024-07-23
اختراق علميّ كبير.. أول جهاز للتحكم بالعقل عن بعد في العالم
08:15 | 2024-07-23
دواء جديد يحقق نتائج مذهلة في علاج مرض السكري!
07:57 | 2024-07-23
قلق أممي بالغ من أوبئة تتفشى في غزة.. ماذا يحصل في القطاع؟
07:22 | 2024-07-23
أحدها خطير.. شكل حواجبك يكشف عن 5 مؤشرات صحية!
فيديو
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
03:52 | 2024-07-23
24/07/2024 03:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
02:44 | 2024-07-23
24/07/2024 03:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب زوجته.. فنان شهير يبكي على الهواء ويكشف إصابتها بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
بسبب زوجته.. فنان شهير يبكي على الهواء ويكشف إصابتها بالسرطان (فيديو)
03:48 | 2024-07-22
24/07/2024 03:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24