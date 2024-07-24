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صحة
أطعمة ومشروبات ترفع نسبة السكر في الدم
Lebanon 24
24-07-2024
|
15:00
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السكريات والحلويات والمشروبات الغازية لا شك أنها ترفع معدل سكر الدم كما يعرف الجميع، لكن يعتقد البعض خطأ أن هذه النوعيات هى فقط التى ترفع مستويات السكر فى الدم، إلا أن هناك الكثير من الأطعمة والمشروبات الذى فى ظاهره لا يحتوى على نسب من السكر، إلا أنه يساعد عى زيادة معدل السكر فى الدم بشكل ملحوظ، هذا ما أكد عليه تقرير نشر فى موقع "إيفرى داى هيلث" الطبى المعنى بالصحة العامة والأمراض.
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وتابع التقرير أن أجسامنا تتعامل مع الكربوهيدرات والدهون والزائد من البروتين والألياف بشكل مختلف ومتفاوت، ما قد يرفع معدلات السكر فى الدم، وهناك أطعمة ومشروبات ذات مؤشر جلوكوزى عالى، وأخرى منخفض.
الطعام المحتوى على الحبوب البيض
الخبز الأبيض والأرز من مصادر الكربوهيدرات المكررة التى تعمل على زيادة معدلات السكر فى الدم بشكل ملحوظ، لأن هذه الكربوهيدرات تؤثر على صحة الأمعاء، مما يرفع مؤشر السكر فى الدم بالتدريج
المشروب الصحى الذى تضيف إليه أى نوع من المحليات يتحول مباشرة لسبب كبير فى رفع معدلات السكر فى الدم، كذلك الطعام الصحى المكون من الفاكهة على سبيل المثل، وأضفت عليه أى نوع من المحليات، يصبح عال التأثير ويرفع نسب السكر فى الدم.
الكثير من الفاكهة قد ترفع نسب السكر فى الدم، على عكس المعتقد فإن السكر فى الفاكهة يتطلب أن نتزن فى الكميات التى نتناوها، والزيادة فى كمياتها وخاصة النوعيات عالية السكر تؤدى بالفعل اضطراب فى الهضم ورفع سريع لنسب السكر فى الدم مثل العنب والمانجو. (اليوم السابع)
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