على طريقة النجمات.. هكذا تخسرين وزنك الزائد بعد الولادة

تستطيع غالبية النجمات من استعادة قوامهن الممشوق بشكل مباشر وسريع بعد الولادة بفضل الحمية الغذائية السليمة والتمارين الرياضية.

فالفنانة مايا نعمة حرصت من خلال صفحاتها على السوشيال ميديا على إرشاد السيدات إلى اختيار الأكلات المناسبة والمفيدة والتي لا تسبب اكتساب الوزن الزائد الذي يصعُب التخلص منه بعد الولادة، إضافة إلى التمارين الرياضية المفيدة للحفاظ على الوزن الطبيعي.

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وتحافظ النجمة نانسي عجرم على رشاقتها وتستعيد وزنها الطبيعي بشكل سريع بعد الحمل والولادة بسبب تناولها وجبات خفيفة دائماً وبكميات قليلة، إضافة إلى ممارسة الرياضة يومياً.

أما النجمة العالمية أنجلينا جولي، ففي حملها مرتين، لم يزِد وزنها بشكل مفرط، لأنها تعتمد على نظام غذائي خاص، وهو أن تأكل ما يحتاجه الأجنّة فقط من أجل اكتمال نموهم، وتعتمد على الماء والشاي واللبن والأسماك والخضروات والفاكهة، مع تقليل الكربوهيدرات.



في حين اتّبعت النجمة العالمية جيسيكا ألبا حمية غذائية قاسية، تعتمد على الفاكهة والخضروات، كما ركزت في تدريباتها اليومية على تمارين القوة والاتزان.



كذلك نجحت ملكة جمال أميركا السابقة، اللبنانية ريما فقيه في استعادة رشاقتها مباشرة بعد الولادة بفضل النظام الغذائي المتوازن والرياضة اليومية التي تمارسها خلال الحمل وبعد الولادة.



أما النجمة هالي بيري فاتبعت نظاماً غذائياً شهيراً في هوليوود يُعرف بـ"321"، وهو 3 وجبات تعتمد على تقليل الكربوهيدرات لينخفض معدل السكر في الدم، وزيادة الخضروات بالإضافة الى البروتينات الخالية من الدهون، ووجبتين خفيفتين في منتصف اليوم، مع شرب ليترين من الماء.