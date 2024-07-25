Advertisement

صحة

على طريقة النجمات.. هكذا تخسرين وزنك الزائد بعد الولادة

Lebanon 24
25-07-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1226596-638575467577412082.jpg
Doc-P-1226596-638575467577412082.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستطيع غالبية النجمات من استعادة قوامهن الممشوق بشكل مباشر وسريع بعد الولادة بفضل الحمية الغذائية السليمة والتمارين الرياضية.
 
فالفنانة مايا نعمة حرصت من خلال صفحاتها على السوشيال ميديا على إرشاد السيدات إلى اختيار الأكلات المناسبة والمفيدة والتي لا تسبب اكتساب الوزن الزائد الذي يصعُب التخلص منه بعد الولادة، إضافة إلى التمارين الرياضية المفيدة للحفاظ على الوزن الطبيعي.
Advertisement
 
 
وتحافظ النجمة نانسي عجرم على رشاقتها وتستعيد وزنها الطبيعي بشكل سريع بعد الحمل والولادة بسبب تناولها وجبات خفيفة دائماً وبكميات قليلة، إضافة إلى ممارسة الرياضة يومياً.
 
 
أما النجمة العالمية أنجلينا جولي، ففي حملها مرتين، لم يزِد وزنها بشكل مفرط، لأنها تعتمد على نظام غذائي خاص، وهو أن تأكل ما يحتاجه الأجنّة فقط من أجل اكتمال نموهم، وتعتمد على الماء والشاي واللبن والأسماك والخضروات والفاكهة، مع تقليل الكربوهيدرات.

في حين اتّبعت النجمة العالمية جيسيكا ألبا حمية غذائية قاسية، تعتمد على الفاكهة والخضروات، كما ركزت في تدريباتها اليومية على تمارين القوة والاتزان.

كذلك نجحت ملكة جمال أميركا السابقة، اللبنانية ريما فقيه في استعادة رشاقتها مباشرة بعد الولادة بفضل النظام الغذائي المتوازن والرياضة اليومية التي تمارسها خلال الحمل وبعد الولادة. 

أما النجمة هالي بيري فاتبعت نظاماً غذائياً شهيراً في هوليوود يُعرف بـ"321"، وهو 3 وجبات تعتمد على تقليل الكربوهيدرات لينخفض معدل السكر في الدم، وزيادة الخضروات بالإضافة الى البروتينات الخالية من الدهون، ووجبتين خفيفتين في منتصف اليوم، مع شرب ليترين من الماء.
المصدر: لها

صحة

المرأة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:00 | 2024-07-26
02:15 | 2024-07-26
00:30 | 2024-07-26
15:00 | 2024-07-25
14:29 | 2024-07-25
13:11 | 2024-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24