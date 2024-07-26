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صحة

علاج احمرار الجلد والحكة الشديدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة

Lebanon 24
26-07-2024 | 00:30
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البشرة الحساسة هي حالة غير متوقعة، خاصة خلال فصل الصيف عندما يتلامس العرق ومسببات الحساسية الأخرى مع بشرتك. تصبح البشرة حمراء، ومليئة بالنتوءات، ومثيرة للحكة، ومتهيجة مع جفاف كامل، مما يسبب المزيد من التهيج ويحثك على حكها أكثر.
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وتتفاقم الإكزيما فقط عندما يتلامس الجلد مع مهيجات خارجية، وتشمل الأعراض بقع جافة أو متقشرة، وتغير لون الجلد، واحمرار الجلد، وجروح مفتوحة، وحكة شديدة. الجلد معرض للعديد من الالتهابات الجلدية الأخرى، وإذا تُرِكَت الإكزيما دون علاج، فإنها تؤدي إلى عواقب وخيمة طويلة الأمد، ويؤدي التهاب الجلد غير الطبيعي إلى إتلاف خلايا وأنسجة الجلد الأخرى.

العواقب طويلة الأمد لعدم علاج الإكزيما تؤدي إلى:
اضطرابات النوم
قلق
اكتئاب
مشاكل العين
التهابات الجلد
حساسية الطعام
تلف الأعضاء الخلوية الأخرى
نصائح للعناية بالبشرة المعرضة للإكزيما
تتطلب هذه المشكلة الجلدية المتكررة نظامًا يوميًا للعناية بها. باتباع نظام مناسب للعناية بالبشرة، يمكن للشخص أن يتمكن من تقليل الإكزيما على المدى الطويل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الصيف لا يكون ممتعًا إلا بالسباحة، ومع ذلك، فإن الأمر مختلف بعض الشيء بالنسبة للأشخاص المصابين بالإكزيما. من الضروري الحفاظ على ترطيب الجسم، المواد الكيميائية الموجودة في حمامات السباحة، مثل الكلور، تجفف الجلد. لذلك، فإن استخدام المرطبات التي ترطب الجلد أمر ضروري.
إلى جانب ذلك، تساعد الكريمات المضادة للحكة سهلة الحمل والتي تحتوي على مستخلصات النيم المضادة للبكتيريا على تقليل الرغبة في الحك أكثر .
ومن من الأفضل اتباع نظام غذائي يقضي باستبعاد بعض الأطعمة لفترة مؤقتة. ولكن قبل اتباع هذا النظام الغذائي، يُنصح بالحصول على توصية من الطبيب مثل :
بيض
قمح
منتجات الصويا (اليوم السابع)
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