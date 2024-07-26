31
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
22
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
حيلة سرية قد تساعد على البدء في إنقاص الوزن على الفور
Lebanon 24
26-07-2024
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
يساعد مضغ الطعام جيدًا على حرق السعرات الحرارية الزائدة كما يساعد على امتصاص العناصر الغذائية، حيث أن تناول الطعام بوعي يعمل على تحسين الهضم بشكل عام.
ويسمح المضغ بامتصاص أفضل للمغذيات حيث تعمل العملية نفسها على تقسيم الطعام إلى أجزاء صغيرة مما يساعد العصارة في المعدة على تقليصها إلى حجم مجهري، ووفقًا لهذه الدراسة، يساعد هذا في امتصاص أفضل للمغذيات والسوائل، إلى جانب ذلك، يمكن أن يعزز المضغ أيضًا تدفق الدم إلى المعدة والأمعاء، من ناحية أخرى، فإن تناول الطعام بشكل أسرع لا يفعل شيئًا لحرق السعرات الحرارية.
Advertisement
كم مرة يجب عليك مضغ الطعام لحرق الدهون؟
يقول أخصائيو التغذية إن مضغ الطعام 40 مرة على الأقل قبل بلعه يمكن أن يساعد بشكل كبير في إنقاص الوزن، كما أن مضغ الطعام 40-50 مرة يساعد أيضًا في التحكم في الجوع استهلاك كمية أقل من الطعام، فمن المهم مضغ الطعام ببطء وبشكل صحيح، وقد يؤدي تناول الطعام بسرعة إلى عسر الهضم ومشاكل المعدة، ووفقًا لبعض الدراسات، يجب على الشخص أن يمضغ 30 مرة على الأقل في حالة الأطعمة الصلبة بينما يكفي 6-10 مرات للأطعمة اللينة.
ويعتمد مضغ الطعام على حجم اللقمة بالإضافة إلى قوام الطعام، وتحتاج الأطعمة الجافة أو الصلبة للمضغ أكثر من الأطعمة الرطبة، ولكن يجب على الشخص التركيز دائمًا على مضغ اللقمة حتى تصبح رطبة وطرية ثم بلعها.
وفقًا للعديد من الدراسات، من خلال زيادة عدد مرات المضغ، شهد الناس مستويات محسنة من هرمونات الأمعاء المرتبطة بالجوع والشبع، مما يؤدي إلى التحكم بشكل أفضل في الشهية، حيث تشجع هذه الطريقة على الأكل بوعي، مما يجعلك أكثر وعيًا بتناول الطعام ويساعدك على معرفة توقيت الشعور بالشبع، وبالتالي منع الإفراط في تناول الطعام، إن المضغ عادة ما يزيد من إنتاج اللعاب، وإذا تناولنا الطعام بسرعة كبيرة، فإن جزيئات الطعام غير المهضومة يمكن أن تؤدي إلى زيادة التخمر في الأمعاء ونمو البكتيريا بشكل مفرط. لذا، فإن عدد المرات التي يحتاجها الشخص للمضغ يعتمد أيضًا على ملمس الطعام.
(اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"سمعت أخبار ما صدقتها".. جوانا كركي: "لو ماغي بو غصن بتسمع شو بيحكوا عليها كانت ما اخدت حدا"
Lebanon 24
"سمعت أخبار ما صدقتها".. جوانا كركي: "لو ماغي بو غصن بتسمع شو بيحكوا عليها كانت ما اخدت حدا"
08:12 | 2024-07-25
25/07/2024 08:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أحد رواد الفن في بلده... الموت يُغيّب فناناً معروفاً (صورة)
Lebanon 24
أحد رواد الفن في بلده... الموت يُغيّب فناناً معروفاً (صورة)
05:55 | 2024-07-25
25/07/2024 05:55:12
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح خطير وصل إلى "حزب الله".. تقرير يكشف عن قدرته المذهلة
Lebanon 24
سلاح خطير وصل إلى "حزب الله".. تقرير يكشف عن قدرته المذهلة
13:00 | 2024-07-25
25/07/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تطوّر خطير"... هكذا تُواجه إسرائيل صعوبه في اعتراض طائرات "حزب الله"
Lebanon 24
"تطوّر خطير"... هكذا تُواجه إسرائيل صعوبه في اعتراض طائرات "حزب الله"
08:00 | 2024-07-25
25/07/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Oil Price: "لديها تاريخ من الملاحقات".. صراع هاريس والولاية "النفطية": أخبار سيئة للشركات
Lebanon 24
Oil Price: "لديها تاريخ من الملاحقات".. صراع هاريس والولاية "النفطية": أخبار سيئة للشركات
05:30 | 2024-07-25
25/07/2024 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
04:00 | 2024-07-26
شرب الكحول مرتين في اليوم يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.. دراسة تشرح
00:30 | 2024-07-26
علاج احمرار الجلد والحكة الشديدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة
23:00 | 2024-07-25
على طريقة النجمات.. هكذا تخسرين وزنك الزائد بعد الولادة
15:00 | 2024-07-25
خضعت لفحص طبي بمعدات استُخدمت لمريض "السيدا".. فكانت النتيجة كارثية
14:29 | 2024-07-25
اثناء الحمل.. هل من الآمن تناول اطعمة تحتوي على حمض الستريك؟
13:11 | 2024-07-25
حالات صحية خطيرة ناجمة عن الوحدة.. التغييرات قد لا تكون ملحوظة على الفور
فيديو
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
26/07/2024 12:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
02:20 | 2024-07-24
26/07/2024 12:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
03:52 | 2024-07-23
26/07/2024 12:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24