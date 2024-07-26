هذا الطعام يوقف رغبتك الشديدة في تناول السكريات!

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يمكن أن يشكّل التخلص من عادة تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية تحديًا حقيقيًا، فالأمر ليس بهذه البساطة، حيث يشكل تناول "الأطعمة المخللة" حلاً فعالاً لتقليل رغبة الأغذية الغنية بالسكر.ومؤخرا كشفت خبيرة في مجال الصحة، أن الأمر لا يتعلق بقوة الإرادة بقدر ما يتعلق بالأمعاء نفسها.وفي حديثها عبر بودكاست The Drs Kitchen، قال كيرستن شوكي إن العلم وراء رغبتنا الشديدة في تناول الطعام، كما شاركت رحلتها الشخصية في تحويل نظامها الغذائي من غير صحي إلى صحي بامتياز، بعد الشروع في مهمة "تخليل" أطعمتها الخاصة، التي جعلتها تلاحظ فوائد مدهشة.وأشارت كيرستن إلى أن تناول الأطعمة المخللة، المعروفة بدورها في الحد من الالتهابات، يمكن أن يحد أيضًا من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات غير الصحية.وقالت "زوجي كانت لديه رغبة قوية في تناول الحلويات، حتى بدأنا في تناول الكثير من الخضراوات المخللة، ومن هنا بدأت أمعاؤه تتغير، ما جعله يتذوق السكريات بطريقة مختلفة تماما".وأوضحت "بعد أن تعمقت في هذا المجال لاحظت أن ميكروبات الأمعاء هي التي تحدد رغباتنا في تناول الطعام. فإذا شعرت بالذنب إزاء رغباتك، ألقِ باللوم على أمعائك، فهذا ليس خطأك! إنها الأمعاء التي تقول لك أرسل لي بعض الشوكولاتة، وليس دماغك".وأكدت كيرستن أن الرغبة الشديدة في تناول السكر والحلويات غالباً ما تتضاءل عندما يتبع الأفراد نظاماً غذائياً غنياً بالأطعمة المخللة بصورة صحية دون كميات مهولة من الملح.وفي النهاية، قالت إن العلم يفسر هذه الظاهرة، فمن خلال عدم تغذية الميكروبات المحبة للسكر، فإن أعدادها تتضاءل، مما يفسح المجال لميكروبات مفيدة أخرى بالتكاثر في الأمعاء.