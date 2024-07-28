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صحة

هذا ما سيحدث عندما تتوقف عن تناول السكر "أسبوعين"

Lebanon 24
28-07-2024 | 07:20
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كشف خبراء أن الامتناع عن تناول السكر لمدة 14 يومًا يمكن أن يحقق فوائد  ملحوظة. 

وبحسب موقع "هندوستان تايمز"، إليك ما يمكنك توقعه عند إزالة السكر من نظامك الغذائي:

الأيام 1-3: أعراض الانسحاب
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في الأيام الأولى، قد تعاني من الصداع، آلام المعدة، والتعب، هذه الأعراض طبيعية إذ يتكيف جسمك مع غياب السكر.

 الأيام 4-7: تحسن الطاقة والتركيز  
بحلول اليوم الرابع، ستشعر بزيادة في الطاقة وتحسن في التركيز، وستلحظ استقرار مستويات السكر في الدم، ما يعزز قدرتك على التعامل مع المهام بفعالية أكبر.

الأيام 8-10: تحسين الهضم
سوف يبدأ جهازك الهضمي في العمل بشكل أكثر كفاءة، مع تحسن في مشكلات الانتفاخ والإمساك بفضل التوازن الجديد في ميكروبيوم الأمعاء.

الأيام 11-14: انخفاض الرغبة الشديدة وتحسين النوم
في نهاية الأسبوع الثاني، ستلحظ انخفاضًا في الرغبة الشديدة لتناول الحلويات وتحسنًا في جودة النوم، إذ إن السكر لا يؤثر على دورة النوم الطبيعية.
 
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