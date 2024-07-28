هذا ما سيحدث عندما تتوقف عن تناول السكر "أسبوعين"

Advertisement

كشف خبراء أن الامتناع عن تناول السكر لمدة 14 يومًا يمكن أن يحقق فوائد ملحوظة.وبحسب موقع "هندوستان تايمز"، إليك ما يمكنك توقعه عند إزالة السكر من نظامك الغذائي:الأيام 1-3: أعراض الانسحابفي الأيام الأولى، قد تعاني من الصداع، آلام المعدة، والتعب، هذه الأعراض طبيعية إذ يتكيف جسمك مع غياب السكر.الأيام 4-7: تحسن الطاقة والتركيزبحلول اليوم الرابع، ستشعر بزيادة في الطاقة وتحسن في التركيز، وستلحظ استقرار مستويات السكر في الدم، ما يعزز قدرتك على التعامل مع المهام بفعالية أكبر.الأيام 8-10: تحسين الهضمسوف يبدأ جهازك الهضمي في العمل بشكل أكثر كفاءة، مع تحسن في مشكلات الانتفاخ والإمساك بفضل التوازن الجديد في ميكروبيوم الأمعاء.الأيام 11-14: انخفاض الرغبة الشديدة وتحسين النومفي نهاية الأسبوع الثاني، ستلحظ انخفاضًا في الرغبة الشديدة لتناول الحلويات وتحسنًا في جودة النوم، إذ إن السكر لا يؤثر على دورة النوم الطبيعية.