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صحة
هذا ما سيحدث عندما تتوقف عن تناول السكر "أسبوعين"
Lebanon 24
28-07-2024
|
07:20
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كشف خبراء أن الامتناع عن تناول السكر لمدة 14 يومًا يمكن أن يحقق فوائد ملحوظة.
وبحسب موقع "هندوستان تايمز"، إليك ما يمكنك توقعه عند إزالة السكر من نظامك الغذائي:
الأيام 1-3: أعراض الانسحاب
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في الأيام الأولى، قد تعاني من الصداع، آلام المعدة، والتعب، هذه الأعراض طبيعية إذ يتكيف جسمك مع غياب السكر.
الأيام 4-7: تحسن الطاقة والتركيز
بحلول اليوم الرابع، ستشعر بزيادة في الطاقة وتحسن في التركيز، وستلحظ استقرار مستويات السكر في الدم، ما يعزز قدرتك على التعامل مع المهام بفعالية أكبر.
الأيام 8-10: تحسين الهضم
سوف يبدأ جهازك الهضمي في العمل بشكل أكثر كفاءة، مع تحسن في مشكلات الانتفاخ والإمساك بفضل التوازن الجديد في ميكروبيوم الأمعاء.
الأيام 11-14: انخفاض الرغبة الشديدة وتحسين النوم
في نهاية الأسبوع الثاني، ستلحظ انخفاضًا في الرغبة الشديدة لتناول الحلويات وتحسنًا في جودة النوم، إذ إن السكر لا يؤثر على دورة النوم الطبيعية.
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