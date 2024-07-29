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صحة

خطيرة مثل التدخين.. مواد كيميائية مسببة للسرطان في الفواكه والخضروات!

Lebanon 24
29-07-2024 | 00:50
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وجدت دراسة جديدة أن التعرض للمبيدات الحشرية المستخدمة في الزراعة يمكن أن يسبب ضررا للجسم بقدر ما يسببه التدخين.


وكشف باحثون أن المواد الكيميائية الشائعة المستخدمة في زراعة الفواكه والخضروات في الولايات المتحدة كانت مرتبطة بمستويات عالية من عدة أنواع من السرطان، بما في ذلك سرطان الغدد الليمفاوية هوبكنز، وسرطان الدم، وسرطان المثانة، مقارنة بالتدخين.
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وتم تسمية الفراولة والسبانخ واللفت، والتي يُعتقد عادة أنها من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكن للمرء أن يتناولها، من بين المنتجات التي تحتوي على أكبر عدد من المبيدات الحشرية.

ويحث الباحثون الناس على غسل المنتجات قبل تناولها للحد من استهلاكهم لكمية المبيدات الحشرية.

والمبيدات الحشرية هي جانب حاسم من الزراعة الحديثة. فهي تحمي المنتجات من الحشرات، وتضمن بقاء ما يكفي من المحصول خلال موسم الحصاد.

لكن هذا يعني أيضا أن المواد الكيميائية تظل على المنتجات التي تصل إلى منازل الناس وتتسرب إلى الماء.

وبالإضافة إلى هبوط المبيدات الحشرية على الفواكه والخضروات التي يشتريها الملايين من الناس من محلات البقالة يوميا، فإن جريان المبيدات الحشرية من الري ورش المنتجات يمكن أن يلوث المياه والتربة القريبة، ما يؤدي إلى تلويث مياه الشرب والمحاصيل الأخرى.

وراجع الباحثون  خلال الدراسة الجديدة التأثيرات الصحية لـ 69 مبيدا حشريا مختلفا، تتوفر بياناتها من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقال الفريق إنه نظرا لاستخدام أكثر من مبيد حشري في وقت واحد، فمن المرجح أن يكون الجاني هو استخدام العديد منها معا في "كوكتيل".


وقارنوا تلك البيانات بالتأثيرات الصحية للتدخين على أنواع مختلفة من السرطان في الجسم. ومن المعروف أن التدخين يرتبط عادة بسرطان الرئة ولكنه يمكن أن يؤدي أيضا إلى سرطان الفم وصندوق الصوت والحلق والمريء والمعدة وأعضاء أخرى، بالإضافة إلى الربو وأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الرئة المزمنة.

وأشار الباحثون إلى أن دراستهم هي أول نظرة شاملة على مخاطر الإصابة بالسرطان المرتبطة بالمبيدات الحشرية.

وبحسب الدكتور إيسين زاباتا، أستاذ في كلية الطب العظمي بجامعة روكي فيستا في كولورادو والمؤلف المشارك للتقرير: "من الصعب شرح حجم المشكلة دون تقديم أي سياق، لذلك قمنا بدمج بيانات التدخين. لقد فوجئنا برؤية تقديرات في نطاقات مماثلة".

وتم ربط بعض المبيدات الحشرية الأكثر شيوعا التي تمنع الفطريات والحشرات بالسرطان، وتأخر النمو، ومشاكل الخصوبة، ومشاكل الهرمونات. (روسيا اليوم)
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