Advertisement

صحة

دراسة جديدة بشأن تأخير الشيخوخة.. هذا ما عليكم فعله

Lebanon 24
29-07-2024 | 13:38
A-
A+
Doc-P-1228009-638578827264683291.jpg
Doc-P-1228009-638578827264683291.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اشار باحثون من جامعة ستانفورد الأميركية الى انه يمكن تأخير الشيخوخة من خلال اتباع نظام غذائي نباتي لمدة 8 أسابيع فقط.

واعتبرت الدراسة ان العمر الزمني الطبيعي هو الذي يحدد المدة التي قضاها الإنسان على قيد الحياة، بينما العمر البيولوجي هو الذي يحدد الانخفاض التدريجي في كفاءة خلايا الجسم، وفقاً لمجلة "نيوزويك".
Advertisement

وفيما لم يتفق العلماء على توحيد معيار واحد لقياس العمر البيولوجي للإنسان، اعتبرت هذه الدراسة الجديدة أنه يمكن تأخير العمر البيولوجي من خلال الحفاظ على التمارين الرياضية واعتماد نظام غذائي صحي.

لاجراء الدراسة، تعاونت جامعة ستانفورد مع شركة تحليلات بيولوجية معتمدة عالمية، جنّدت 21 زوجاً من التوائم المتماثلة والبالغة للتحقيق في كيفية تأثير ثمانية أسابيع من اتباع نظام غذائي نباتي على الحياة.
 
 
وبحلول نهاية الدراسة، شهد التوائم الذين التزموا بالنظام الغذائي النباتي انخفاضاً كبيراً في علامات الشيخوخة البيولوجية الشاملة، بالإضافة إلى علامات محددة مرتبطة بالعمر في القلب والكبد والهرمونات والالتهابات والأنظمة الأيضية.


كشف الباحثون أنهم لاحظوا استجابات متميزة، حيث أظهرت المجموعة النباتية انخفاضاً كبيراً سرعة اتجاه الخلايا ناجية الشيخوخة، نتيجة التأثيرات الصحية للأنظمة الغذائية النباتية.
ورغم أن الدراسة لم تحدد ما هي الأنظمة النباتية التي اعتمدها الباحثون، فإنّهم وجهوا بعض النصائح الغذائية لأولئك الذين يأملون أن يتقدموا في السن بشكل أكثر صحة.

 
هذا واعتبرت عالمة "الوراثة اللاجينية" لوسيا أرونيكا لمجلة "نيوزويك"، أنه من خلال فهم أهمية العناصر الغذائية الطبيعية الموجودة في النباتات العضوية، الخالية من الأسمدة، يمكن التوصل إلى أفضل الأساليب لحياة صحية أطول.

وكانت دراسات سابقة قد ذكرت أن تناول البروتين - وخاصة من المصادر الحيوانية - مفيد لكبار السن، لكنه يمكن للعديد من الأنظمة الغذائية تعزيز صحة الشخص حسب أرونيكا.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
09:40 | 2024-07-29
08:54 | 2024-07-29
04:17 | 2024-07-29
02:33 | 2024-07-29
00:50 | 2024-07-29
23:00 | 2024-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24