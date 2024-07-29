دراسة جديدة بشأن تأخير الشيخوخة.. هذا ما عليكم فعله

اشار باحثون من جامعة ستانفورد الأميركية الى انه يمكن تأخير الشيخوخة من خلال اتباع نظام غذائي نباتي لمدة 8 أسابيع فقط.



واعتبرت الدراسة ان العمر الزمني الطبيعي هو الذي يحدد المدة التي قضاها الإنسان على قيد الحياة، بينما العمر البيولوجي هو الذي يحدد الانخفاض التدريجي في كفاءة خلايا الجسم، وفقاً لمجلة "نيوزويك".

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وفيما لم يتفق العلماء على توحيد معيار واحد لقياس العمر البيولوجي للإنسان، اعتبرت هذه الدراسة الجديدة أنه يمكن تأخير العمر البيولوجي من خلال الحفاظ على التمارين الرياضية واعتماد نظام غذائي صحي.



لاجراء الدراسة، تعاونت جامعة ستانفورد مع شركة تحليلات بيولوجية معتمدة عالمية، جنّدت 21 زوجاً من التوائم المتماثلة والبالغة للتحقيق في كيفية تأثير ثمانية أسابيع من اتباع نظام غذائي نباتي على الحياة. واعتبرت الدراسة ان العمر الزمني الطبيعي هو الذي يحدد المدة التي قضاها الإنسان على قيد الحياة، بينما العمر البيولوجي هو الذي يحدد الانخفاض التدريجي في كفاءة خلايا الجسم، وفقاً لمجلة "نيوزويك".وفيما لم يتفق العلماء على توحيد معيار واحد لقياس العمر البيولوجي للإنسان، اعتبرت هذه الدراسة الجديدة أنه يمكن تأخير العمر البيولوجي من خلال الحفاظ على التمارين الرياضية واعتماد نظام غذائي صحي.لاجراء الدراسة، تعاونت جامعة ستانفورد مع شركة تحليلات بيولوجية معتمدة عالمية، جنّدت 21 زوجاً من التوائم المتماثلة والبالغة للتحقيق في كيفية تأثير ثمانية أسابيع من اتباع نظام غذائي نباتي على الحياة.

وبحلول نهاية الدراسة، شهد التوائم الذين التزموا بالنظام الغذائي النباتي انخفاضاً كبيراً في علامات الشيخوخة البيولوجية الشاملة، بالإضافة إلى علامات محددة مرتبطة بالعمر في القلب والكبد والهرمونات والالتهابات والأنظمة الأيضية.





كشف الباحثون أنهم لاحظوا استجابات متميزة، حيث أظهرت المجموعة النباتية انخفاضاً كبيراً سرعة اتجاه الخلايا ناجية الشيخوخة، نتيجة التأثيرات الصحية للأنظمة الغذائية النباتية.

ورغم أن الدراسة لم تحدد ما هي الأنظمة النباتية التي اعتمدها الباحثون، فإنّهم وجهوا بعض النصائح الغذائية لأولئك الذين يأملون أن يتقدموا في السن بشكل أكثر صحة.





هذا واعتبرت عالمة "الوراثة اللاجينية" لوسيا أرونيكا لمجلة "نيوزويك"، أنه من خلال فهم أهمية العناصر الغذائية الطبيعية الموجودة في النباتات العضوية، الخالية من الأسمدة، يمكن التوصل إلى أفضل الأساليب لحياة صحية أطول.



وكانت دراسات سابقة قد ذكرت أن تناول البروتين - وخاصة من المصادر الحيوانية - مفيد لكبار السن، لكنه يمكن للعديد من الأنظمة الغذائية تعزيز صحة الشخص حسب أرونيكا.