منها الاستيقاظ باكراً.. عاداتك "الصحية" قد تضر بهرموناتك

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يعد الحفاظ على نمط حياة صحي ومراقبة الهرمونات أمرًا ضروريًا للصحة العامة.وتقول الدكتورة سارة جينكينز، وهي طبيبة عامة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية وأخصائية صحة المرأة، إن "الهرمونات مسؤولة عن الخصوبة وحتى الوزن والنوم والدورة الشهرية والشهية وكثافة العظام، بالإضافة إلى مستويات التوتر والصحة العقلية. يوجد في الأساس هرمون لكل ما يحتاج جسمنا إلى القيام به للبقاء على قيد الحياة".وعندما تصبح الهرمونات الرئيسية مثل الكورتيزول والإستروجين والبروجستيرون والتستوستيرون والميلاتونين والإنسولين غير متوازنة، فقد يؤدي ذلك إلى مجموعة من المشكلات.وقد تنجم هذه الاختلالات عن عوامل مختلفة، بما في ذلك أمراض المناعة الذاتية، أو السرطان، أو الأدوية مثل المنشطات، وفي بعض الأحيان يكون السبب غير معروف، حسبما ذكرت صحيفة "إكسبريس".ويمكن أن تكون آثار الاضطرابات الهرمونية عميقة، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، وتقلب المزاج، والتعب، ومشاكل الإنجاب. تشير بعض الأدلة إلى أنه حتى اختياراتنا الصحية حسنة النية يمكن أن تسبب هذه الاختلالات.على سبيل المثال، قد يبدو استبدال منتجات الألبان بحليب الصويا في قهوتك أكثر صحة، لكنه قد يعبث بهرموناتك.وقد أبرزت جينكينز أن فول الصويا المعروف أيضًا باسم فول الصويا أو "الإدامامي" يحتوي على مركب نشط بيولوجيًا يعرف باسم الإستروجين النباتي. "هذا يمكن أن يعطل توازن هرمون الإستروجين ومستقلباته إذا اُسْتُهْلِك بكميات كبيرة. غالبًا ما يكون حليب النبات مليئًا بالسكر المضاف، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، وهو ليس مثاليًا للهرمونات أو أجسامنا بشكل عام".حتى لو كنت تفضل تناول الكافيين مع حليب البقر أو تناوله باللون الأسود، فإن الدكتور جينكينز ينصح بالحد من تناول الكافيين بحد أقصى فنجانين من القهوة يوميًا.فالكافيين يمكن أن يخل أيضًا بتوازن الهرمونات لديك عن طريق التسبب في ارتفاع مستويات الكورتيزول. إذا كنا نعيش باستمرار على كمية كبيرة من الكورتيزول، فإننا أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر، ولزيادة الوزن وهشاشة العظام وارتفاع ضغط الدم ومشاكل الجلد وانخفاض الرغبة الجنسية والقلق والاكتئاب.يمكن أن توفر التدريبات المكثفة فوائد للجسم، ولكن عند المبالغة فيها يمكن أن تضر بصحة الهرمونات. تحذر كلوي توماس، مدربة PT والتغذية ونمط الحياة من المستوى 3: "إن الإفراط في التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT) دون التعافي المناسب يمكن أن يؤثر سلبًا على الهرمونات ويؤدي إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول بشكل مزمن".يمكن أن تؤدي مستويات الكورتيزول المرتفعة على مدى فترات طويلة إلى إضعاف جهاز المناعة لديك، مما يجعلك أكثر عرضة للأمراض مثل السعال ونزلات البرد.وقد لوحظ أيضًا أن التدريب المفرط يمكن أن يضعف وظيفة الغدة الدرقية.أما إذا تخلصت من السكر وفضلت المحليات، فاستعد لأنك قد لا تقدم أي خدمة لأمعائك، وربما تعبث بهرموناتك.تشير الدراسات الناشئة إلى أن المُحليات الصناعية يمكن أن يكون لها آثار ضارة على ميكروبيوم الأمعاء. حتى الكميات المتواضعة من النيوتام، وهو أحد مشتقات الأسبارتام، يمكن أن تعطل صحة الأمعاء.كما أنه في حين أن شرب مياه الينابيع "المعبأة في زجاجات من المصدر" قد يبدو خيارًا صحيًا مقارنة بمياه الصنبور، إلا أن الأطباء يحذرون من أن المواد البلاستيكية الدقيقة الموجودة في تلك الزجاجات يمكن أن تشكل تهديدًا لتوازننا الهرموني.ويمكن أن تحاكي بعض المواد الكيميائية الموجودة في المواد البلاستيكية الدقيقة هرمون الاستروجين، مما قد ينعكس على الصحة الإنجابية ويزيد من خطر الإصابة بالسرطانات المرتبطة بالهرمونات، ويمكن أن تعيق هذه الاضطرابات أيضًا عمليات التمثيل الغذائي، مما قد يؤدي إلى السمنة ومرض السكري.وعلى الرغم من أن إنجاز المهام عند بزوغ الفجر قد يكون مفيدًا، إلا أن هناك حالات قد لا تحتاج فيها إلى ذلك.تحذر جودي ريلف، اختصاصية التغذية والمتحدثة باسم MyOva، من أن "الاستيقاظ مبكرًا بعد وقت متأخر من الليل أو ليلة من النوم المضطرب قد لا يكون مفيدًا، فمن الضروري أن تحصل على ما بين ست إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة لصحتك العامة، ولكن على وجه التحديد للحفاظ على التوازن الهرموني".إن الحصول على قسط غير كاف من النوم بشكل مستمر يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول، الأمر الذي يمكن أن يعطل الهرمونات الأخرى.