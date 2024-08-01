إحذروا هذا النوع من الشوكولاتة... فيها سمّ قاتل!

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كشفت دراسة حديثة أن الشوكولاتة السوداء ومنتجات الكاكاو المماثلة، تحتوي على معادن ثقيلة سامة ترتبط بعدد من الأمراض المزمنة والمشاكل الصحية.وتوصلت الدراسة إلى أن الشوكولاتة الداكنة ومنتجات الكاكاو المماثلة ملوثة بالرصاص والكادميوم، وهما معدنان سامان للأعصاب، ويرتبطان بالسرطان والأمراض المزمنة ومشاكل الإنجاب والنمو، خصوصاً عند الأطفال. (العربية)