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صحة

ارتفاع الضغط يسبب الصداع النصفي لدى النساء

Lebanon 24
01-08-2024 | 15:34
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أظهرت دراسة جديدة أن ارتفاع ضغط الدم يسبب زيادة بنسبة 16% في خطر الإصابة بالصداع النصفي.

وأجريت الدراسة في جامعة إيراسموس الهولندية، وتحقق العلماء من علاقة عوامل الخطر لأمراض القلب، مثل السكري والتدخين والسمنة والكوليسترول وضغط الدم بالصداع النصفي.
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وحلل الباحثون بيانات صحية لأكثر من 7200 شخص بمتوسط عمر 67 عاماً.

وعانى حوالي 15% من المشاركين من الصداع النصفي في مرحلة ما من حياتهم.

وأظهرت النتائج أن النساء ذوات الضغط المرتفع لديهن احتمالات أعلى بنسبة 16% للإصابة بالصداع النصفي، وزادت هذه الاحتمالات مع ارتفاع ضغط الدم الانبساطي.

وقال العلماء: "تشير دراستنا إلى أن الصداع النصفي بشكل عام لا يرتبط بشكل مباشر بعوامل الخطر التقليدية لأمراض القلب والأوعية الدموية"، لكن تنبغي مراقبة ضفط الدم لدى النساء اللاتي تشتكين من صداع نصفي، والسيطرة على هذا الارتفاع.
 
 
ويقيس ضغط الدم الانبساطي حالة الراحة لدى القلب بين النبضات.

 

صحة

المرأة

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