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صحة
فواكه تساعد في علاج انسداد الشرايين
Lebanon 24
02-08-2024
|
02:15
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انسداد القلب، المعروف أيضًا باسم تصلب الشرايين، هو حالة تسد فيها الشرايين (القنوات) التي يتدفق الدم من خلالها بسبب التراكم المفرط للدهون ( كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة)، مما يقيد تدفق الدم المعتاد. تعد المستويات المرتفعة من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، أو الكوليسترول "الضار"، السبب الرئيسي لانسداد الشرايين. عندما يكون كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة مرتفعًا، يمكن أن يتراكم على طول جدران الشرايين، مما يشكل لويحات تتصلب بمرور الوقت وتضيق الشرايين، مما يعيق تدفق الدم، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.
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فواكه تساعد فى تطهير الشرايين
توت
يحتوي التوت الأزرق على نسبة عالية من الفلافونويد، التي تساعد على تحسين صحة القلب عن طريق خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وضغط الدم.
التوت الأسود
التوت الأسود هو فاكهة أرجوانية اللون غنية بالألياف وفيتامين سي والأنثوسيانين. يمكن أن يساعد تناول التوت الأسود بانتظام في خفض نسبة الكوليسترول ودعم صحة شرايين القلب.
العنب
يحتوي العنب على نسبة كبيرة من مادة الريسفيراترول، وهي أحد مضادات الأكسدة المرتبطة بانخفاض الالتهابات وتحسين الدورة الدموية وخفض نسبة الكوليسترول .
الباذنجان
الباذنجان منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، وهو مفيد لصحة القلب. فهو يحتوي على الأنثوسيانين، الذي يحمي من أمراض القلب. (اليوم السابع)
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