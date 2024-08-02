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صحة
خبراء يحذرون من الاستخدام طويل الأمد للأكواب البلاستيكية
Lebanon 24
02-08-2024
|
04:00
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حذرت السلطات البريطانية من استخدام البلاستيك الرخيص الذي يحتوي على الخيزران بعد العثور على رابط بين الاستخدام طويل الأمد وتلف الكلى.
وتوصلت وكالة معايير الغذاء (FSA) حسب تقرير جريدة " ذا صن"، إلى أن التعرض لفترات طويلة للأكواب التي تحتوي على مواد معينة بلاستيكية قد يشكل مخاطر صحية خطيرة.بالإضافة إلى الخيزران، يُنصح بعدم استخدام أدوات المائدة والأواني البلاستيكية المصنوعة من مواد نباتية مشكوك فيها أخرى يمكن استخدامها لصنع الخلطات البلاستيكية.
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وتشمل هذه المواد قشور الأرز وقش القمح والقنب، والتي اكتشفت لجنة سمية المواد الكيميائية في الأغذية والمنتجات الاستهلاكية والبيئة (COT) أنها غير آمنة للاستخدام.
ووجدت لجنة المنتجات الزراعية، المدعومة من هيئة معايير الغذاء، أن الخيزران والمواد المشابهة له عند دمجها مع البلاستيك يمكن أن تؤدي إلى تسرب المواد الكيميائية من الفورمالديهايد والميلامين إلى المنتجات بمستويات عالية وخطيرة.
على الرغم من أن الفورمالديهايد يتم إنتاجه بشكل طبيعي بواسطة جسم الإنسان، إلا أن تناول كمية كبيرة منه قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.
ووجد الباحثون أيضًا أن الميلامين غير سام تقريبًا خلال فترة قصيرة من الزمن، لكنهم أكدوا أن التعرض له لفترة أطول قد يكون خطيرًا، ولكن عند تناوله بجرعات عالية، فإنه يمكن أن يؤدي إلى تلف الكلى وإلحاق الضرر بالمسالك البولية.
واكدت إدارة الغذاء والدواء الأميركية: أنه قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان المنتج مصنوعًا من مادة مركبة من الخيزران بمجرد إزالته من عبوته، ولكن المنتجات يكون لها سطح أملس ولها ملمس البلاستيك، مضيفا أنه لا يعرف حتى الآن التأثيرات الصحية طويلة المدى من استخدام هذه المنتجات ولكن يتزايد الشعور بالقلق من أن المواد الكيميائية مثل الفورمالديهايد والميلامين قد تتسرب من هذه المواد عندما تكون على اتصال بالطعام، وخاصة الأطعمة الساخنة أو الحمضية. (اليوم السابع)
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