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صحة

تحذير من شرب القهوة بعد الاستيقاظ مباشرة.. هذا ما يقوله الخبراء

Lebanon 24
02-08-2024 | 09:34
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يستمتع العديد من محبي القهوة  بفنجان القهوة الأول بمجرد استيقاظهم في الصباح، إلا أن الخبراء قالوا إن هذا ليس مفيدًا بالضرورة عندما يتعلق الأمر بمساعدتك على الشعور باليقظة.

وليس سرًا أن الكثيرين لا يستطيعون العمل دون فنجان القهوة الصباحي، لكن خبراء قالوا إنه "يجب عليك الانتظار".
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ووفق صحيفة "ميرور" البريطانية، يرى خبراء في القهوة أن "تناول القهوة كأول شيء في الصباح يمكن أن يضر أكثر مما ينفع، عندما يتعلق الأمر بالبقاء مستيقظًا في فترة ما بعد الظهر".

وأوضحوا أن "القفز مباشرة إلى القهوة في الصباح قد لا يكون أفضل فكرة إذا أردنا البقاء مستيقظين دون الانهيار في منتصف فترة ما بعد الظهر. كل هذا يرجع إلى الإيقاعات الطبيعية لجسمنا".

ويضيف الخبراء أن "الجسم يصنع شيئًا يسمى الأدينوزين - الذي يجعلك تشعر بالنعاس - والكورتيزول، أو ما يسمّى بـ "هرمون التوتر". وتؤثر هاتان المادتان الكيميائيتان على مدى تناول جرعتنا اليومية من الكافيين".
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