31
o
بيروت
32
o
طرابلس
32
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
35
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
للحفاظ على جمال البشرة.. تناول هذه الأطعمة
Lebanon 24
04-08-2024
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصبح تناول الكولاجين إما على شكل مكملات غذائية أو كريمات البشرة، شائعا بين عدد من النساء، بحيث يعد عنصراً مهماً للعناية بالبشرة وصحتها.
وينصح الخبراء بإدخال الكولاجين للجسم عن طريق الأنظمة الغذائية الغنية به، للحفاظ على ليونة ومتانة البشرة، بالإضافة إلى صحة الشعر والأظافر.
Advertisement
ويتوفر الكولاجين بشكل طبيعي في الأنسجة والشعر والأظافر ليقوم بدور لاصق حام ومجدد للخلايا، إلا أن تصنيعه في الجسم يبدأ بالانخفاض بعد سن الـ25.
وهنا تأتي أهمية تناول أطعمة تنشط آلية إنتاجه في الجسم، وتحول دون تلفه في الأنسجة:
الثوم
يلعب الثوم دوراً مهماً في تعزيز إنتاج الكولاجين في الجسم، ولا يندرج الثوم ضمن الأطعمة الغنية بالكولاجين كونه لا يحتوي على هذا البروتين في تركيبته، ويتميّز الثوم بغناه بالكبريت، وهو معدن أساسي لإنتاج الكولاجين.
وللاستفادة من مزايا الثوم في هذا المجال، يُنصح باستهلاكه نيئاً أو مهروساً.
الأسماك الدهنيّة
تُعتبر هذه الأسماك مصدراً ممتازاً للكولاجين، وأبرزها سمك السالمون الذي يحتوي بالإضافة إلى الكولاجين على أحماض أوميغا 3 الدهنيّة، والأمر نفسه ينطبق على أسماك السردين، والتونة، والرنجة.
مرق العظام
عند تناول مرق العظام يتحوّل الكولاجين إلى أحماض أمينيّة تُستعمل بدورها في إنتاج وترميم الكولاجين داخل جسم الإنسان.
ويلعب مرق العظام دوراً مهماً في الحفاظ على صحة البشرة والمفاصل.
وللاستفادة من خصائص مرق العظام، يوصى بإعداده من خلال استخدام عظام عالية الجودة مثل عظام اللحم البقري التي تتغذّى على العشب وعظام الدجاج العضويّة.
فيتامين C
يُنصح بالمواظبة على استهلاك الأطعمة الغنية بفيتامين C بشكل يومي لتعزيز نضارة وإشراق البشرة.
كذلك، فإن فيتامين سي أساسي لإنتاج الكولاجين في الجسم كونه يؤدي دور عامل مُساعد للأنزيمات المُشاركة في تثبيت وهيكلة جزيئات الكولاجين.
الخضراوات الخضراء
يشكل استهلاك الخضار الخضراء كالبروكولي، والبازيللا، واللوبياء وسيلة فعالة لحماية الكولاجين من التلف، كما أن غناها بمضادات الأكسدة يساهم في حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة.
(إرم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالمايوه.. نادين الراسي تستعد لاستقبال عيد ميلادها فكم سيصبح عمرها؟ (فيديو)
Lebanon 24
بالمايوه.. نادين الراسي تستعد لاستقبال عيد ميلادها فكم سيصبح عمرها؟ (فيديو)
16:40 | 2024-08-03
03/08/2024 04:40:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم من لبنان و "ضربة إستباقية".. ماذا يجري داخل إسرائيل؟
Lebanon 24
هجوم من لبنان و "ضربة إستباقية".. ماذا يجري داخل إسرائيل؟
16:47 | 2024-08-03
03/08/2024 04:47:44
Lebanon 24
Lebanon 24
من هي "الفرقة 36" التي ستدخل لبنان؟ إقرأوا آخر تقريرٍ إسرائيلي!
Lebanon 24
من هي "الفرقة 36" التي ستدخل لبنان؟ إقرأوا آخر تقريرٍ إسرائيلي!
15:30 | 2024-08-03
03/08/2024 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. إقرأوا هذا الخبر
02:45 | 2024-08-04
04/08/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ألغت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى لبنان؟
Lebanon 24
هل ألغت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى لبنان؟
16:15 | 2024-08-03
03/08/2024 04:15:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
06:50 | 2024-08-04
اختراق علمي هام.. هذا ما كُشف عن علاج سرطان القولون
02:00 | 2024-08-04
4 أطعمة تمنع الإغماء.. ما هي؟
23:00 | 2024-08-03
دراسة جديدة عن الرضاعة الطبيعية.. ماذا كشفت؟
16:00 | 2024-08-03
لعلاج الإكتئاب.. خطوة رائعة جداً!
14:00 | 2024-08-03
ما هي أهمية "حمض الفوليك"؟ إليكم تفاصيل طبيّة!
07:27 | 2024-08-03
علاج واعد للشكل الأكثر عدوانية من سرطان الدماغ!
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
04/08/2024 14:42:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
04/08/2024 14:42:47
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
04/08/2024 14:42:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24