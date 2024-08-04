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صحة

اختراق علمي هام.. هذا ما كُشف عن علاج سرطان القولون

Lebanon 24
04-08-2024 | 06:50
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وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على اختبار دم يسمى "Shield"، والذي يمكنه الكشف عن سرطان القولون.
 
وذكرت شبكة "NBC News" أن الاختبار كان متاحًا للأطباء مقابل 895 دولارًا، لكن موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية تعني أن الرعاية الطبية وشركات التأمين الخاصة من المرجح أن تغطي التكلفة العالية.
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ويعمل الاختبار عن طريق الكشف عن الحمض النووي الذي تطلقه الأورام السرطانية في مجرى الدم. وقد أظهرت الأبحاث أن فعاليته تصل إلى 83%، ولكنه يعمل بشكل أفضل في اكتشاف سرطان القولون والمستقيم في مراحله المتأخرة.

ويحذر الأطباء من أن الاختبار لا يهدف إلى استبدال تنظير القولون، إذ لا يزال تنظير القولون مطلوبًا لتأكيد دقة اختبار Shield، ومكان وجود الأورام ومدى تقدمها.
 
واعتبر الأطباء أن هذا الأمر تطور واعد نظرًا لأن سرطان القولون والمستقيم هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بالسرطان في الولايات المتحدة لكل من الرجال والنساء، ويزداد بين الشباب . (yahoo life)

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