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صحة
خبر هام عن مرض السكري.. كيف يمكن محاربته بالنوم؟
Lebanon 24
04-08-2024
|
09:34
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تشير الأبحاث إلى أن الحفاظ على أنماط نوم منتظمة قد يساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، حيث يؤدي النوم غير المنتظم إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 34%. وهذا يؤكد على أهمية انتظام النوم في إدارة مرض السكري.
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وتشير إحدى الدراسات إلى أن أنماط النوم المنتظمة يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. ووجد الباحثون أن المشاركين الذين يعانون من قلة النوم لديهم خطر متزايد للإصابة بمرض السكري بنسبة 34%. وهذا يشير إلى أن إدارة أنماط النوم يمكن أن تكون استراتيجية رئيسية في الوقاية من مرض السكري.
بالتوازي، تشير دراسة جديدة إلى أن الحصول على نوم منتظم قد يساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني. وقد قامت دراسة أجراها باحثون في مستشفى بريغهام، بتحليل أنماط النوم على مدار 7 ليال ثم تابعوا المشاركين لأكثر من سبع سنوات.
واكتشف الباحثون أن فترات النوم غير المنتظمة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري، حيث كان الأفراد الذين يعانون من أنماط النوم غير المنتظمة أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري بنسبة 34% مقارنة بنظرائهم. وتشير النتائج، التي نشرت في المجلة العلمية "Diabetes Care"، إلى أهمية النوم المنتظم للوقاية من مرض السكري. ( sci tech daily)
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