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صحة
بالركض والتغذية.. هكذا يمكن معالجة الاكتئاب
Lebanon 24
04-08-2024
|
16:00
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أشارت أبحاث جديدة إلى أن إضافة الركض اليومي وتناول الطعام الجيد قد يكون أفضل وصفة للعقل، وأن هذا النظام بنفس فاعلية العلاج النفسي التقليدي للاكتئاب.
ويمكن أن يساعد هذا الاكتشاف أولئك الذين يكافحون فكرة طلب المساعدة في الصحة العقلية أو قد لا يتمكنون من تحمل تكاليف جلسات العلاج المنتظمة.
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وبحسب "ستادي فايندز"، قارنت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة ديكين في أستراليا فعالية طريقتين مختلفتين لعلاج الاكتئاب: العلاج بأسلوب الحياة الذي يركز على التغذية والنشاط البدني، والعلاج السلوكي المعرفي التقليدي، وهو نوع من العلاج بالكلام.
والمدهش أنهم وجدوا أن الطريقتين كانتا فعالتين بنفس القدر في تقليل أعراض الاكتئاب على مدى فترة 8 أسابيع.
وشملت الدراسة، 182 شخصاً يعانون من أعراض الاكتئاب. تم تعيين نصف المشاركين في مجموعة علاجية لأسلوب الحياة، حيث تلقوا إرشادات حول تحسين نظامهم الغذائي وزيادة النشاط البدني.
وشارك النصف الآخر في جلسات العلاج السلوكي المعرفي التقليدية. حضرت كلتا المجموعتين ست جلسات مدتها 90 دقيقة على مدى ثمانية أسابيع، أجريت عبر مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت.
وبعد 8 أسابيع، أظهرت كلتا المجموعتين تحسن كبير في أعراض الاكتئاب لديهم، حيث شهد المشاركون في المجموعتين انخفاض درجاتهم على مقياس الاكتئاب بنحو 40%.
وقد يكون لهذه النتائج آثار بعيدة المدى على رعاية الصحة العقلية، وقد تكون تدخلات نمط الحياة أكثر سهولة وبأسعار معقولة للعديد من الناس.
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