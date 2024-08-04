Advertisement

صحة

بالركض والتغذية.. هكذا يمكن معالجة الاكتئاب

Lebanon 24
04-08-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1230279-638583941687138203.jpg
Doc-P-1230279-638583941687138203.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت أبحاث جديدة إلى أن إضافة الركض اليومي وتناول الطعام الجيد قد يكون أفضل وصفة للعقل، وأن هذا النظام بنفس فاعلية العلاج النفسي التقليدي للاكتئاب.

ويمكن أن يساعد هذا الاكتشاف أولئك الذين يكافحون فكرة طلب المساعدة في الصحة العقلية أو قد لا يتمكنون من تحمل تكاليف جلسات العلاج المنتظمة.
Advertisement

وبحسب "ستادي فايندز"، قارنت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة ديكين في أستراليا فعالية طريقتين مختلفتين لعلاج الاكتئاب: العلاج بأسلوب الحياة الذي يركز على التغذية والنشاط البدني، والعلاج السلوكي المعرفي التقليدي، وهو نوع من العلاج بالكلام.

والمدهش أنهم وجدوا أن الطريقتين كانتا فعالتين بنفس القدر في تقليل أعراض الاكتئاب على مدى فترة 8 أسابيع.
وشملت الدراسة، 182 شخصاً يعانون من أعراض الاكتئاب. تم تعيين نصف المشاركين في مجموعة علاجية لأسلوب الحياة، حيث تلقوا إرشادات حول تحسين نظامهم الغذائي وزيادة النشاط البدني.

وشارك النصف الآخر في جلسات العلاج السلوكي المعرفي التقليدية. حضرت كلتا المجموعتين ست جلسات مدتها 90 دقيقة على مدى ثمانية أسابيع، أجريت عبر مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت.

وبعد 8 أسابيع، أظهرت كلتا المجموعتين تحسن كبير في أعراض الاكتئاب لديهم، حيث شهد المشاركون في المجموعتين انخفاض درجاتهم على مقياس الاكتئاب بنحو 40%.

وقد يكون لهذه النتائج آثار بعيدة المدى على رعاية الصحة العقلية، وقد تكون تدخلات نمط الحياة أكثر سهولة وبأسعار معقولة للعديد من الناس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2024-08-04
13:43 | 2024-08-04
11:45 | 2024-08-04
09:34 | 2024-08-04
07:57 | 2024-08-04
06:50 | 2024-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24