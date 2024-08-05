وجبة غذائية شائعة تزيد خطر الإصابة بالخرف.. ما هي؟

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في دراسة بحثية جديدة، وصفت بأنها واحدة من أكثر الدراسات "قوة" حتى الآن، تم الكشف عن تغيير هام في النظام الغذائي قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف.وتابع علماء أميركيون أكثر من 100 ألف بالغ لمدة 4 عقود، لتقييم العلاقة بين النظام الغذائي والصحة الإدراكية. ولم يكن أي منهم مصابا بالخرف في بداية الدراسة، مع تحديد أكثر من 11 ألف حالة من الخرف خلال فترة المتابعة. وتبين أن اللحوم الحمراء المصنعة تزيد خطر الإصابة بالخرف، كما أن كل حصة إضافية من اللحوم المصنعة يوميا تضيف 1.6 عاما إضافيا من الشيخوخة المعرفية، وخاصة في مناطق الدماغ التي تتحكم في اللغة والسلوك.ومع ذلك، فإن اللحوم الحمراء غير المصنعة، مثل لحم البقر المفروم وشرائح اللحم، لا تحمل المخاطر نفسها. ووجد العلماء أن استبدالها بوجبة من المكسرات أو الفاصوليا أو التوفو يوميا، قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 20%.وقال يوهان لي، الباحث من مستشفى بريغهام والنساء في بوسطن بولاية ماساتشوستس: "من خلال دراسة الأشخاص على مدى فترة طويلة من الزمن، وجدنا أن تناول اللحوم الحمراء المصنعة يمكن أن يكون عامل خطر كبير للإصابة بالخرف. ويمكن أن تتضمن الإرشادات الغذائية توصيات بالحد منها لتعزيز صحة الدماغ".وتعرف اللحوم المصنعة بأنها تخضع للمعالجة مع إضافة مواد حافظة إليها.ويعتقد العلماء أن "النتريت" (المواد الحافظة الموجودة في اللحوم الحمراء المصنعة) ومستويات الملح العالية، قد تضر بالدماغ.وربطت الأبحاث السابقة بين النتريت في اللحوم المصنعة والمواد الكيميائية المسببة للسرطان في المعدة. وقضت منظمة الصحة العالمية بأن إضافة النتريت يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.