طريقة توقف سيلان الأنف

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تحدث هذه الحالة المعروفة باسم التنقيط الأنفي الخلفي أو سيلان الأنف عندما يتراكم المخاط في الجزء الخلفي من الحلق بدلاً من طرده من خلال الأنف، يمكن أن يسبب هذا عدم الراحة ويؤدي أحيانًا إلى سعال مستمر أو التهاب في الحلق. يمكن أن يكون سببه عوامل مختلفة، مثل الحساسية أو التهابات الجيوب الأنفية أو ظروف الطقس البارد أو الأطعمة الحارة.العلاجات الطبيعية لعلاج التنقيط الأنفي الخلفيويحدث التنقيط الأنفي الخلفي (PND) عندما يتسرب المخاط من أنفك أو الجيوب الأنفية إلى الحلق، ما يؤدي إلى أعراض مثل احتقان الأنف وتنقية الحلق بشكل متكرر، يشار إلى هذه المجموعة من الأعراض أحيانًا باسم متلازمة التنقيط الأنفي الخلفي.ترطيبيعد الحفاظ على ترطيب الجسم من أبسط الطرق لإدارة التنقيط الأنفي الخلفي. يساعد شرب الكثير من الماء على تخفيف المخاط، ما يسهل على جسمك التخلص منه، حاول شرب حوالي 8-10 أكواب من الماء يوميًا. قد ترغب أيضًا في احتساء شاي الأعشاب مثل النعناع أو البابونج - فهي ليست مهدئة للحلق فحسب، بل تساعد أيضًا على الترطيب ولها خصائص مضادة للالتهابات خفيفة.غسل الأنفيمكن أن يساعد غسل الأنف أو استخدام غسول الأنف الملحي في التخلص من المخاط الزائد من الممرات الأنفية وتقليل التنقيط الأنفي الخلفي. يمكن أن يساعد استخدام رذاذ الأنف الملحي في التخلص بلطف من المخاط والمواد المسببة للحساسية من الممرات الأنفية. كل ما عليك فعله هو خلط ملعقة صغيرة من الملح مع كوب من الماء المقطر الدافئ للحصول على غسول أنفي بسيط وفعال.المضمضة بالماء والملحإذا كنت تعاني من التنقيط الأنفي الخلفي،المضمضة بالماء والملح يمكن أن يكون الملح طريقة رائعة لتخفيف التهاب الحلق. يساعد الملح على تقليل التهاب الحلق وإخراج المخاط. ما عليك سوى خلط ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ والمضمضة به عدة مرات يوميًا. إنها طريقة سريعة وفعالة لتهدئة الحلق وإدارة أعراض التنقيط الأنفي الخلفي.العسل والليمونالعسل والليمون علاج مهدئ للتنقيط الأنفي الخلفي. يتمتع العسل بخصائص مضادة للبكتيريا الطبيعية يمكنها تهدئة الحلق، بينما يوفر الليمون فيتامين سي ويساعد في تكسير المخاط. امزج ملعقة كبيرة من العسل مع عصير نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ واشربه مرة أو مرتين يوميًا لتخفيف الآلام.تناول الزنجبيلالزنجبيل هو علاج طبيعي قوي معروف بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات. يمكن أن يساعد في تقليل إنتاج المخاط وتهدئة الحلق المتهيج. لاستخدام الزنجبيل، قم بغلي شرائح الزنجبيل الطازجة في الماء لمدة 10-15 دقيقة، ثم اشرب الشاي عدة مرات في اليوم.تجنب منتجات الألبانبالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن لمنتجات الألبان أن تزيد من كثافة المخاط وتزيد من أعراض التنقيط الأنفي الخلفي. إذا لاحظت أن منتجات الألبان تزيد من الأعراض، ففكر في تقليل تناول منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي، ولاحظ ما إذا كانت الأعراض تتحسن.الحصول على الكثير من الراحةالراحة ضرورية لعمليات الشفاء في جسمك. فالراحة الجيدة تدعم جهاز المناعة ويمكن أن تساعد جسمك على محاربة الأسباب الكامنة وراء التنقيط الأنفي الخلفي، مثل العدوى أو الحساسية. (اليوم السابع)