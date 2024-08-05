Advertisement

صحة

طريقة توقف سيلان الأنف

Lebanon 24
05-08-2024 | 23:00
A-
A+


Doc-P-1230700-638584823109923511.jpg
Doc-P-1230700-638584823109923511.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدث هذه الحالة المعروفة باسم التنقيط الأنفي الخلفي أو سيلان الأنف عندما يتراكم المخاط في الجزء الخلفي من الحلق بدلاً من طرده من خلال الأنف، يمكن أن يسبب هذا عدم الراحة ويؤدي أحيانًا إلى سعال مستمر أو التهاب في الحلق. يمكن أن يكون سببه عوامل مختلفة، مثل الحساسية أو التهابات الجيوب الأنفية أو ظروف الطقس البارد أو الأطعمة الحارة.
Advertisement
العلاجات الطبيعية لعلاج التنقيط الأنفي الخلفي
ويحدث التنقيط الأنفي الخلفي (PND) عندما يتسرب المخاط من أنفك أو الجيوب الأنفية إلى الحلق، ما يؤدي إلى أعراض مثل احتقان الأنف وتنقية الحلق بشكل متكرر، يشار إلى هذه المجموعة من الأعراض أحيانًا باسم متلازمة التنقيط الأنفي الخلفي.

ترطيب
يعد الحفاظ على ترطيب الجسم من أبسط الطرق لإدارة التنقيط الأنفي الخلفي. يساعد شرب الكثير من الماء على تخفيف المخاط، ما يسهل على جسمك التخلص منه، حاول شرب حوالي 8-10 أكواب من الماء يوميًا. قد ترغب أيضًا في احتساء شاي الأعشاب مثل النعناع أو البابونج - فهي ليست مهدئة للحلق فحسب، بل تساعد أيضًا على الترطيب ولها خصائص مضادة للالتهابات خفيفة.

غسل الأنف
يمكن أن يساعد غسل الأنف أو استخدام غسول الأنف الملحي في التخلص من المخاط الزائد من الممرات الأنفية وتقليل التنقيط الأنفي الخلفي. يمكن أن يساعد استخدام رذاذ الأنف الملحي في التخلص بلطف من المخاط والمواد المسببة للحساسية من الممرات الأنفية. كل ما عليك فعله هو خلط ملعقة صغيرة من الملح مع كوب من الماء المقطر الدافئ للحصول على غسول أنفي بسيط وفعال.

المضمضة بالماء والملح
إذا كنت تعاني من التنقيط الأنفي الخلفي،المضمضة بالماء والملح يمكن أن يكون الملح طريقة رائعة لتخفيف التهاب الحلق. يساعد الملح على تقليل التهاب الحلق وإخراج المخاط. ما عليك سوى خلط ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ والمضمضة به عدة مرات يوميًا. إنها طريقة سريعة وفعالة لتهدئة الحلق وإدارة أعراض التنقيط الأنفي الخلفي.

العسل والليمون
العسل والليمون علاج مهدئ للتنقيط الأنفي الخلفي. يتمتع العسل بخصائص مضادة للبكتيريا الطبيعية يمكنها تهدئة الحلق، بينما يوفر الليمون فيتامين سي ويساعد في تكسير المخاط. امزج ملعقة كبيرة من العسل مع عصير نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ واشربه مرة أو مرتين يوميًا لتخفيف الآلام.

تناول الزنجبيل
الزنجبيل هو علاج طبيعي قوي معروف بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات. يمكن أن يساعد في تقليل إنتاج المخاط وتهدئة الحلق المتهيج. لاستخدام الزنجبيل، قم بغلي شرائح الزنجبيل الطازجة في الماء لمدة 10-15 دقيقة، ثم اشرب الشاي عدة مرات في اليوم.

تجنب منتجات الألبان
بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن لمنتجات الألبان أن تزيد من كثافة المخاط وتزيد من أعراض التنقيط الأنفي الخلفي. إذا لاحظت أن منتجات الألبان تزيد من الأعراض، ففكر في تقليل تناول منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي، ولاحظ ما إذا كانت الأعراض تتحسن.

الحصول على الكثير من الراحة
الراحة ضرورية لعمليات الشفاء في جسمك. فالراحة الجيدة تدعم جهاز المناعة ويمكن أن تساعد جسمك على محاربة الأسباب الكامنة وراء التنقيط الأنفي الخلفي، مثل العدوى أو الحساسية. (اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2024-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2024-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2024-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2024-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
00:23 | 2024-08-06
15:00 | 2024-08-05
12:00 | 2024-08-05
08:54 | 2024-08-05
07:30 | 2024-08-05
03:36 | 2024-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24