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صحة
تعرف على طرق الوقاية من سرطان القولون
Lebanon 24
05-08-2024
|
15:00
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يرتبط النمط الغذائي الصحي الذي يتميز بتناول كميات كبيرة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات والمأكولات البحرية والحليب ومنتجات الألبان بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وهو مرض تنمو فيه الخلايا السرطانية في الأمعاء الغليظة، وسرطان المستقيم هو نوع من سرطان القولون ينمو في المستقيم، وهو الجزء من الأمعاء الأقرب إلى فتحة الشرج.
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وبغض النظر عن عمرك، لا تتردد في استشارة طبيب الجهاز الهضمي إذا كان لديك أي من هذه الأعراض: دم في البراز، أو تغير في عادات الأمعاء أو شكل وحجم البراز، أو ألم في المستقيم، أو ألم في البطن، أو فقدان غير متوقع للوزن، أو فقر دم غير مبرر أو حديث الظهور.
والعوامل التي قد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان في القولون والمستقيم بأدلة مقنعة هي الأسبرين، مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، ومثبطات COX-2، مكملات الكالسيوم، منتجات الألبان، الأطعمة التي تحتوي على الألياف الغذائية، العلاج بالهرمونات البديلة (الإستروجين)، انخفاض كتلة الجسم، النشاط البدني القوي، الحبوب الكاملة.
ويجب على البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و75 عامًا والذين هم في خطر متوسط للإصابة بسرطان القولون والمستقيم الخضوع للفحص بالمنظار القولوني كل عشر سنوات، ومعظم أورام القولون الحميدة غير ضارة:
والورم الحميد عبارة عن كتلة صغيرة من الخلايا على بطانة القولون. ومع ذلك، يمكن أن يتطور بعضها إلى سرطان القولون والمستقيم، والذي غالبًا ما يكون مميتًا عند اكتشافه في مراحله المتأخرة.
ولأن أورام القولون الحميدة لا تسبب أعراضًا عادةً، فإن فحوصات القولون والمستقيم المنتظمة، مثل تنظير القولون، ضرورية. إن إزالة الأورام الحميدة بالتنظير القولوني تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم وتنقذ الأرواح. (اليوم السابع)
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