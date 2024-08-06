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صحة

مشاكل صحية مزمنة ترتبط باضطراب النوم.. تعرفوا اليها

Lebanon 24
06-08-2024 | 02:54
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يبدو أن أولئك الذين ينامون بشكل سيئ بانتظام، هم أكثر عرضة لمجموعة واسعة من المشاكل الصحية المزمنة من أولئك الذين ينامون بشكل طبيعي، بحسب ما وجدت دراسة أميركية.

وقام فريق من الباحثين الطبيين التابعين لمجموعة من المؤسسات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بتحليل أنماط النوم لـ 6785 بالغا يرتدون أجهزة Fitbit الذكية خلال النوم، وربطوا البيانات بالمشاكل الصحية للمشاركين.
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وفي هذا البحث سعى الفريق إلى جمع بيانات النوم لآلاف الأشخاص على مدى فترة طويلة من الزمن. ولتحقيق هذه الغاية، لجأ الفريق إلى أجهزة Fitbit الذكية، وهي جهاز استشعار بيولوجي متوفر تجاريا ومثبت على سوار يمكن ارتداؤه بسهولة في الليل.

وتمكن الباحثون من الوصول إلى بيانات وتحليلها من المتطوعين المشاركين في برنامج All of Us Research Program، والذي شمل جمع البيانات الليلية من مستخدمي Fitbit وملفات تعريف المستخدمين، بما في ذلك معلومات النوم والصحة.

ويتمكن جهاز Fitbit من اكتشاف أنماط النوم من خلال مراقبة معدل ضربات القلب وأنماط الحركة في وقت واحد أثناء نوم الشخص والتأكد بدقة من وقت دخول الشخص في مرحلة حركة العين السريعة والنوم العميق والخفيف، إلى جانب مدة النوم والوقت المنقضي من النوم المضطرب.

وتضمنت ملفات تعريف المتطوعين تاريخ المرض والعمر والجنس والطول والعرق والوزن وعوامل أخرى ذات صلة.

ووجد الباحثون ما وصفوه بأنه ارتباط عكسي بين النوم العميق وحركة العين السريعة وزيادة احتمالية الإصابة بالرجفان الأذيني.

كما وجدوا ارتباطا بين عدم انتظام النوم واضطرابات الاكتئاب الكبرى والسمنة واضطراب القلق وفرط شحميات الدم وارتفاع ضغط الدم. (روسيا اليوم)
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