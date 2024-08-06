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صحة
الفواكه المجففة الأكثر فائدة للصحة
Lebanon 24
06-08-2024
|
07:55
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كشف الدكتور دميتري كوليكوف رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية والتركيب العضوي الحيوي بجامعة التكنولوجيا الحيوية الفواكه المجففة الأكثر فائدة للصحة، وخطورة الإفراط في تناولها.
وقال كوليكوف: "تشير نتائج دراسات عديدة إلى أن الزبيب والتين والبرقوق الأسود المجفف هي الأكثر فائدة للجسم، لأن الفواكه المجففة دون إضافة السكر تعتبر مصدرا مهما للعناصر المغذية والألياف الغذائية. كما يعتبر البرقوق والمشمش المجفف من المنتجات المفيدة جدا لعمل الأمعاء بصورة طبيعية، لأنه بالإضافة إلى الألياف تحتوي هذه المنتجات على السوربيتول الذي له تأثير ملين. وكل هذا يساعد على الوقاية من سرطان الأمعاء".
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ووفقا له، تحتوي الفواكه المجففة على نسبة عالية من الألياف الغذائية والمركبات النشطة بيولوجيا، مثل البوليفينول، المضادة للأكسدة ، التي تؤثر إيجابيا في الأوعية الدموية ومستوى ضغط الدم ومستوى السكر في الدم وتقلل أيضا من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والنوع الثاني من داء السكري.
وأشار إلى أن كمية الفواكه المجففة التي يمكن تناولها في اليوم يجب ألا تزيد عن 250-300 غرام، لأن الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى تكون الغازات وانتفاخ البطن والإسهال. (روسيا اليوم)
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